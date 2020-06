Vidéo : Une horde de pillards s'introduit dans un petit magasin à Chicago Posté par Skwatek

Une horde de pillards s'introduit dans un petit magasin de beauté à Chicago, dans l'Illinois.



Vidéo (3mn46s) : Des pillards s'introduisent dans un petit magasin





Auteur Conversation dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2266 Karma: 4936 Re: Une horde de pillards s'introduit dans un petit ... Re: Une horde de pillards s'introduit dans un petit ... 0 pas très joli même si ça se passe ds un magasin de beauté ... Kahax Je m'installe Inscrit le: 11/7/2006 Envois: 211 Re: Une horde de pillards s'introduit dans un petit ... Re: Une horde de pillards s'introduit dans un petit ... 0 Mouais, je ne sais pas s'il y a matière à commenter... Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 816 Karma: 861 Re: Une horde de pillards s'introduit dans un petit ... Re: Une horde de pillards s'introduit dans un petit ... 3 Comment ne pas combattre le racisme....



Je comprends vraiment pas ce qui se passe dans la tête des "looters", il ne font que décrédibiliser le mouvement et renforcer le sentiment raciste chez ceux qui l'étaient déjà.... clazziquai85 Je m'installe Inscrit le: 5/3/2015 Envois: 153 Karma: 231 Re: Une horde de pillards s'introduit dans un petit ... Re: Une horde de pillards s'introduit dans un petit ... 1 J'aime les mouvements pacifistes, on voit que les gens sont vraiment unis là! momoaliz Je suis accro Inscrit le: 13/10/2015 Envois: 1885 Karma: 1117 Re: Une horde de pillards s'introduit dans un petit ... Re: Une horde de pillards s'introduit dans un petit ... 2 Ça va tellement aider à faire entendre leurs messages. dark-nenes Je suis accro Inscrit le: 14/12/2007 Envois: 648 Karma: 1552 En ligne ! Re: Une horde de pillards s'introduit dans un petit ... Re: Une horde de pillards s'introduit dans un petit ... 1 C'est vraiment un comportement de sous merde. Et ils disent faire des actes révolutionnaires lol

Mais je rappelle aussi que dans ce mouvement il y a plein de pacifistes et universitaires qui relèvent le niveau. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3443 Karma: 14182 Re: Une horde de pillards s'introduit dans un petit ... Re: Une horde de pillards s'introduit dans un petit ... 0 C'est beau une société hyper-consommatrice et hyper-inégalitaire quand ça part en couille. duffmatt Je suis accro Inscrit le: 19/1/2006 Envois: 1110 Karma: 416 En ligne ! Re: Une horde de pillards s'introduit dans un petit ... Re: Une horde de pillards s'introduit dans un petit ... 0 Tenez, un peu de beauté, ça fait du bien :





Shostakovich - Piano Concerto No. 2: II. Andante Milca Je viens d'arriver Inscrit le: 23/12/2013 Envois: 15 En ligne ! Re: Une horde de pillards s'introduit dans un petit ... Re: Une horde de pillards s'introduit dans un petit ... 0 C'est pas plutôt une vidéo du dernier BlackFriday ? Neaky Je viens d'arriver Inscrit le: 19/12/2018 Envois: 2 En ligne ! Re: Une horde de pillards s'introduit dans un petit ... Re: Une horde de pillards s'introduit dans un petit ... 0 La pauvreté de masse...