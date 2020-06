Vidéo : Le premier bain d'une petite loutre âgée de 4 mois Posté par poiuytreza525

Une loutre de 4 mois prend son premier bain. C'est adorable à voir. :)



Vidéo (2mn19s) : Premier bain pour une petite loutre





draider123 Je m'installe Inscrit le: 18/12/2009 Envois: 252 Karma: 233 Re: Le premier bain d'une petite loutre âgée de 4 mo... 0 Trop CHOUPI la loutre LOL dark-nenes Je suis accro Inscrit le: 14/12/2007 Envois: 649 Karma: 1555 Re: Le premier bain d'une petite loutre âgée de 4 mo... 2 @draider123

Je te remercie (sincèrement) pour ce commentaire, on croirait un commentaire Koreus de 2004:p Aspie38 Je viens d'arriver Inscrit le: 25/5/2020 Envois: 14 Re: Le premier bain d'une petite loutre âgée de 4 mo... Re: Le premier bain d'une petite loutre âgée de 4 mo... 0 Trop mignon Framby Je m'installe Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 420 Karma: 1323 Re: Le premier bain d'une petite loutre âgée de 4 mo... Re: Le premier bain d'une petite loutre âgée de 4 mo... 1



Cette info vraiment trop mignonne vous est offerte par le #BurgerQuiz https://t.co/eC6098DThE Cette info vraiment trop mignonne vous est offerte par le #BurgerQuiz Lebowsky89 Je suis accro Inscrit le: 25/4/2014 Envois: 1230 Karma: 2588 Re: Le premier bain d'une petite loutre âgée de 4 mo... Re: Le premier bain d'une petite loutre âgée de 4 mo... 0 Adorable à voir certes, mais prendre ce genre d'animaux en animal de compagnie c'est tellement aberrant....



Pas besoin d'être un expert pour savoir que ça vit dans des lacs, des rives, pas dans un évier de salle de bain....

Encore une qui va se retrouver dans un centre quand le propriétaire se sera lassé, et qui sera totalement inadaptée à la vie sauvage. zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 703 Karma: 2134 Re: Le premier bain d'une petite loutre âgée de 4 mo... Re: Le premier bain d'une petite loutre âgée de 4 mo... 0 @Lebowsky89 ne sois pas si angoissé. Cet animal ne va pas être abandonné (sauf si on considère que finir en fourrure sur le dos d'une milf est un abandon?!?) Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 637 Karma: 646 Re: Le premier bain d'une petite loutre âgée de 4 mo... Re: Le premier bain d'une petite loutre âgée de 4 mo... 0 Je ne cautionne pas le traffic de loutre au Japon Tohkar Je viens d'arriver Inscrit le: 6/5/2015 Envois: 8 Re: Le premier bain d'une petite loutre âgée de 4 mo... Re: Le premier bain d'une petite loutre âgée de 4 mo... 0 J'espère que l'eau et réutilisée, ou v'la le gaspillage bobylapointe Je m'installe Inscrit le: 23/2/2018 Envois: 158 Karma: 90 Re: Le premier bain d'une petite loutre âgée de 4 mo... Re: Le premier bain d'une petite loutre âgée de 4 mo... 0 J'adore comment elle tire sur le vêtement à la fin. On dirait qu'elle est en mode "aller vient jouer dans l'eau aussi" _Servietsky_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 2469 Karma: 2853 Re: Le premier bain d'une petite loutre âgée de 4 mo... Re: Le premier bain d'une petite loutre âgée de 4 mo... 1 ça fait le même bruit que quand on pince un ballon de baudruche Nwc-Vincent2 J'aime glander ici Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 5231 Karma: 77 Re: Le premier bain d'une petite loutre âgée de 4 mo... Re: Le premier bain d'une petite loutre âgée de 4 mo... 0 Content de voir que les conditions sanitaires des cuisines asiatiques s'améliorent Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1104 Karma: 709 Re: Le premier bain d'une petite loutre âgée de 4 mo... Re: Le premier bain d'une petite loutre âgée de 4 mo... 0 oooooh toussiwooossipoussitoutsipoutsichoubi... Squaller Je suis accro Inscrit le: 11/9/2015 Envois: 1218 Karma: 479 Re: Le premier bain d'une petite loutre âgée de 4 mo... Re: Le premier bain d'une petite loutre âgée de 4 mo... 0

Aaaaaah que du bonheur ! çà fait du bien ce genre de vidéos sur Koreus.Pas de haine ni de racismePas de catastrophePas d'imbécilesPas d’écœurementPas de politiquePas de motardAaaaaah que du bonheur ! Squaller Je suis accro Inscrit le: 11/9/2015 Envois: 1218 Karma: 479 Re: Le premier bain d'une petite loutre âgée de 4 mo... Re: Le premier bain d'une petite loutre âgée de 4 mo... 0 Spartak Citation : Je ne cautionne pas le traffic de loutre au Japon.



Spartak Citation : Je ne cautionne pas le traffic de loutre au Japon.

Je cherchais la contrepêterie... Mais non, alors je m'excuse. Citation :Je cherchais la contrepêterie... Mais non, alors je m'excuse. Djizeusse Je suis accro Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 553 Karma: 1016 Re: Le premier bain d'une petite loutre âgée de 4 mo... 1 nonsense_neo Je viens d'arriver Inscrit le: 25/4/2015 Envois: 75 Karma: 93 Re: Le premier bain d'une petite loutre âgée de 4 mo... 0 So cute...