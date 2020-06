Vidéo : L'impressionnante érection d'un morceau du glacier Columbia (Canada) Posté par Skwatek

L'impressionnante érection d'un morceau du glacier Columbia, au Canada, qui sort de l'eau sur une hauteur de 60 mètres avant de s’effondrer.





Vidéo (52s) : Érection d'un morceau du glacier Columbia





Sur le même sujet :

Vidéo : Sauve qui peut, un glacier s'effondre (Islande) Vidéo : Un iceberg se brise près d'une côte Image : Un iceberg géant au large du Canada Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation petit_poney Je suis accro Inscrit le: 20/1/2014 Envois: 642 Karma: 336 Re: L'impressionnante érection d'un morceau du ... Re: L'impressionnante érection d'un morceau du ... 1 C'est magnifique et triste en même temps gloum Je m'installe Inscrit le: 17/5/2013 Envois: 189 Karma: 458 Re: L'impressionnante érection d'un morceau du ... Re: L'impressionnante érection d'un morceau du ... 0 quand je regarde cette vidéo je ne pense qu'à la prochaine canicule psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 291 Karma: 582 En ligne ! Re: L'impressionnante érection d'un morceau du ... Re: L'impressionnante érection d'un morceau du ... 0 pas de quoi glousser ! _Servietsky_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 2473 Karma: 2858 Re: L'impressionnante érection d'un morceau du ... Re: L'impressionnante érection d'un morceau du ... 0 Tellement impressionnante que la vidéo aurait du être postée sur PornHub malenko Je viens d'arriver Inscrit le: 27/6/2017 Envois: 22 Re: L'impressionnante érection d'un morceau du ... Re: L'impressionnante érection d'un morceau du ... 0 Déjà, le truc tombe verticalement à la vitesse de la chute libre... C'est une démolition contrôlée!!



#Reopen911 Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3542 Karma: 5249 Re: L'impressionnante érection d'un morceau du ... Re: L'impressionnante érection d'un morceau du ... 0 Alors que la nature m offrait un spectacle qu'elle seule savait magnifier, voici qu un singe hurleur parvint a tour gâcher. vickounet Je viens d'arriver Inscrit le: 24/4/2014 Envois: 11 Re: L'impressionnante érection d'un morceau du ... Re: L'impressionnante érection d'un morceau du ... 0 ho my god.... LinkSaga Je suis accro Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 1511 Karma: 980 Re: L'impressionnante érection d'un morceau du ... Re: L'impressionnante érection d'un morceau du ... 0 Moi je vois ça je pense à Doc Seven et le palmier dans ses vidéos dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2267 Karma: 4938 Re: L'impressionnante érection d'un morceau du ... Re: L'impressionnante érection d'un morceau du ... 0 moi , je vois la nature qui nous fait un bon gros doigt et elle a bien raison ... Yazguen Je poste trop Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 11542 Karma: 9317 Re: L'impressionnante érection d'un morceau du ... Re: L'impressionnante érection d'un morceau du ... 0 Si maintenant Mr Freeze peut pas avoir une p'tit érection sans être filmé, mais ou va t'on ? zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 704 Karma: 2135 Re: L'impressionnante érection d'un morceau du ... Re: L'impressionnante érection d'un morceau du ... 0 Franchement, ça me laisse de glace Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4979 Karma: 4703 En ligne ! Re: L'impressionnante érection d'un morceau du ... Re: L'impressionnante érection d'un morceau du ... 0 Gare à la vague, ils vont être Trumpés. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.