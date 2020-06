Vidéo : Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un parc animalier (États-Unis) Posté par Skwatek

Un bison donne un coup de corne à un enfant qui sort sa tête par la vitre d'une voiture lors d'un safari dans le parc animalier The Wild à Chittenango, dans l'État de New York.





Vidéo (22s) : Bison vs Enfant dans un parc animalier





Sur le même sujet :

Vidéo : Un bison projette une fillette en l'air Vidéo : Un mouton aide un éleveur Vidéo : Ne pas s'approcher trop près d'un éléphant Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Blizart Je m'installe Inscrit le: 13/5/2008 Envois: 397 Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... 9 D'après un représentant du parc, l'enfant n’aurait pas été blessé.

Il n'a pas été blessé, il est mort sur le coup... Adriano_ Je masterise ! Inscrit le: 17/6/2005 Envois: 3318 Karma: 1368 Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... 9 Allez-y, poster votre commentaire "info trafic bison futé : *truc drôle*", qu'on en finisse.

19 commentaires Auteur Conversation Adriano_ Je masterise ! Inscrit le: 17/6/2005 Envois: 3318 Karma: 1368 Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... 9 Allez-y, poster votre commentaire "info trafic bison futé : *truc drôle*", qu'on en finisse. Kentriodon Je m'installe Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 403 Karma: 632 Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... 4 Info Bison futé : il va tomber des cornes. bidoop Je suis accro Inscrit le: 31/7/2005 Envois: 920 Karma: 306 Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... 1 Le congélo était trop petit pour la famille Courjault, il fallait trouver un autre moyen plus ludique. Koreame Je suis accro Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 1793 Karma: 1771 Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... 0 En même temps cet enfant n'aurait pas du tendre une boite de corned beef à un bison ? Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8136 Karma: 20084 En ligne ! Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... 1 Joli trémolo ! Geraven Je suis accro Inscrit le: 10/11/2009 Envois: 885 Karma: 482 Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... 2 A quel moment je me dis :

1. Tiens, je vais prendre ma voiture pour déambuler autour d'animaux aussi lourd qu'elle et risquer qu'un des animaux ne l'emboutisse.

2. Laissez les fenêtres ouvertes alors que des animaux sauvages se baladent autour de nous.

3. Laissez mon gosse sortir quasi tout le haut du corps de la voiture.



Ils n'ont aucun instinct de protection les américains ? Ha si, ils ont pris leur 9mm avec. J'oublie ce détail. Blizart Je m'installe Inscrit le: 13/5/2008 Envois: 397 Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... 9 D'après un représentant du parc, l'enfant n’aurait pas été blessé.

Il n'a pas été blessé, il est mort sur le coup... GabyMaugis Je suis accro Inscrit le: 11/8/2013 Envois: 964 Karma: 269 En ligne ! Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... 0 @Blizart Exact xd Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3543 Karma: 5253 Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... 0 Dans un fight, je parie sur le bison.. pOpO_510 Je m'installe Inscrit le: 17/4/2008 Envois: 221 Karma: 190 Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... 0 Encore un bison qu'a trop joué à Streetfighter ! Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1176 Karma: 1657 En ligne ! Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... 0 C'est tout de même insensé! A quoi pensent les parents.

L'autre derrière s’apprêtait à vivre la même avec ses fenêtres ouvertes poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2202 Karma: 492 En ligne ! Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... 1

@Geraven

A quel moment je me dis :

1. Tiens, je vais prendre ma voiture pour déambuler autour d'animaux aussi lourd qu'elle et risquer qu'un des animaux ne l'emboutisse.

2. Laissez les fenêtres ouvertes alors que des animaux sauvages se baladent autour de nous.

3. Laissez mon gosse sortir quasi tout le haut du corps de la voiture.



Ils n'ont aucun instinct de protection les américains ? Ha si, ils ont pris leur 9mm avec. J'oublie ce détail.



On fait pareil en France si ça peux te rassurer (Peaugres par exemple). Citation :On fait pareil en France si ça peux te rassurer (Peaugres par exemple). nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1124 Karma: 1704 Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... 2 Geraven Je suis accro Inscrit le: 10/11/2009 Envois: 885 Karma: 482 Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... 0 poiuytreza525 Je viens d'aller voir leur site, ils précisent quand même de ne pas ouvrir les fenêtres à Peaugres Je viens d'aller voir leur site, ils précisent quand même de ne pas ouvrir les fenêtres à Peaugres pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6186 Karma: 1580 En ligne ! Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... 0 D'après un représentant du parc, l'enfant n’aurait pas été blessé.

Ah bon.. Citation :Ah bon.. Back_ Je viens d'arriver Inscrit le: 12/4/2009 Envois: 27 Karma: 83 Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... 0 Duel! qui sont les plus abrutis? Américain vs Russe dark-nenes Je suis accro Inscrit le: 14/12/2007 Envois: 651 Karma: 1572 Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... 0 En vrai la plupart du temps les bisons n'en ont rien à foutre des voitures. Si vous allez au Yellowstone, vous verrez des bisons par centaines, vous pouvez leur souffler du vuvuzela à la tronche en leur tirant un doigt par la fenêtre et ils bougeront pas. Donc a la limite, fenêtre ouverte pourquoi pas (je sais pas quels animaux il y a dans le parc de la vidéo).

Mais là le bison vient clairement vers eux, au moins tu dis à ton gosse de rentrer quoi... poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2202 Karma: 492 En ligne ! Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... 0

@Geraven

@poiuytreza525 Je viens d'aller voir leur site, ils précisent quand même de ne pas ouvrir les fenêtres à Peaugres :)



Oui mais justement c'est nouveau, ils précisent ça parce qu'il y a eu des incidents il y a quelques années.



Je me rappel d'ailleurs y être aller et avoir suivi une voiture ou ils avaient mis du miel sur le toit pour attirer les animaux, ça n'avait pas manqué, un ours était monté dessus, dommage qu'à l'époque les caméras étaient plus rare, j'aurais fais un beau buzz, je dois avoir quelques photos de l'époque qui trainent quelques part. Citation :Oui mais justement c'est nouveau, ils précisent ça parce qu'il y a eu des incidents il y a quelques années.Je me rappel d'ailleurs y être aller et avoir suivi une voiture ou ils avaient mis du miel sur le toit pour attirer les animaux, ça n'avait pas manqué, un ours était monté dessus, dommage qu'à l'époque les caméras étaient plus rare, j'aurais fais un beau buzz, je dois avoir quelques photos de l'époque qui trainent quelques part. Volodia Je viens d'arriver Inscrit le: 14/8/2019 Envois: 40 Karma: 55 Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... Re: Un bison donne un coup de corne à un enfant dans un p... 0 Le gosse fait un bruit de personnage de jeu vidéo qui saute sur un tremplin. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.