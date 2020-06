Vidéo : Une parodie de la vidéo de recrutement de Jean-Pierre F Posté par LeCromwell

Maxime Biaggi s'est amusé à parodier la vidéo de recrutement de Jean-Pierre F, le roi de la com'.



Vidéo (1mn) : Maxime, roi de la com' (Parodie)





Vidéo : Jean-Pierre Fanguin, roi de la com' Vidéo : « Confinés », Friends en 2020 (Ganesh2) Vidéo : Les COMPTINES en mode RAP Source : Forum

Tarasbulba Je m'installe Inscrit le: 22/1/2018 Envois: 147 Karma: 141 Re: Une parodie de la vidéo de recrutement de Jean-Pierre F 7 Bof... Pas besoin d'en faire une parodie, l'originale était déjà, en soit, une parodie.



Non mais vraiment, pas terrible. J-P faisait le taf à lui seul. Jean-Pierre Fanguin a fait une parodie de ce jeune homme : Non mais vraiment, pas terrible. J-P faisait le taf à lui seul. LinkSaga Je suis accro Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 1512 Karma: 981 Re: Une parodie de la vidéo de recrutement de Jean-Pierre F

@MacacaM

A mon avis cette histoire ça va se terminer avec le mec qui revient en mode "Nan mais j'vous ai bien eu, tout ça c'était une mise en scène pour faire le buzz et vous êtes tous tombé dans le panneau comme des moutons" et soit ça sera vrai et le mec est bon, soit ça sera un mensonge improvisé pour essayer de se sauver la face. Les gens vont se crêper le chignon sur internet pour savoir si c'est l'hypothèse A ou B puis une vidéo d'un chat qui fait du vélo va faire le buzz et tout le monde oubliera ce monsieur F.



Ben le problème c'est qu'il en a pas fait qu'une... Sur son twitter y'en a plusieurs des vidéos du même accabit. Donc bon, le mec il peut dire quoi ? "J'ai fait X vidéos jusqu'à avoir le buzz, enfin je l'ai eu maintenant je peux dire que c'était scripté" ? Même là ce serait un fail



La mise en scène, j'y crois pas. Et du coup je plussoie le 1er commentaire :

Citation :

@Tarasbulba

Bof... Pas besoin d'en faire une parodie, l'originale était déjà, en soit, une parodie.

Ironiquement, ça l'est, parce que ça l'est pas, si je puis dire



Quand la parodie est moins drôle que l'original... UnPeon Je suis accro Inscrit le: 5/1/2015 Envois: 1100 Karma: 1897 Re: Une parodie de la vidéo de recrutement de Jean-Pierre F Re: Une parodie de la vidéo de recrutement de Jean-Pierre F 1 Pas convaincu par l'argumentaire, je préfère rester chez Jean-Pierre verite3344 Je m'installe Inscrit le: 14/11/2015 Envois: 410 Karma: 502 Re: Une parodie de la vidéo de recrutement de Jean-Pierre F Re: Une parodie de la vidéo de recrutement de Jean-Pierre F 0 Une belle vue sur les hlm de bastia?