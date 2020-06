Vidéo : Kermit la grenouille dans le film Terminator 2 Posté par Skwatek

Kermit la grenouille s'est incrustée dans une scène du film Terminator 2.







Vidéo (27s) : Kerminator





pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6203 Karma: 1590 En ligne ! Re: Kermit la grenouille dans le film Terminator 2 0 mais Elmo à la fin c'est presque too much zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 707 Karma: 2140 En ligne ! Re: Kermit la grenouille dans le film Terminator 2 0 Green lives matter! elsomnifero Je viens d'arriver Inscrit le: 15/6/2020 Envois: 1 Re: Kermit la grenouille dans le film Terminator 2 2 Je me suis levé pour aller au travail,

j'ai regardé cette vidéo,

j'ai crée un compte pour vous dire que je vais finalement me recoucher...

Bonne journée à vous LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3056 Karma: 7486 En ligne ! Re: Kermit la grenouille dans le film Terminator 2 Re: Kermit la grenouille dans le film Terminator 2 1

@pac75

J'aime mais Elmo à la fin c'est presque too much



Mais non justement, c'est la cerise sur le gâteau Elmo! Aspie38 Je viens d'arriver Inscrit le: 25/5/2020 Envois: 15 Re: Kermit la grenouille dans le film Terminator 2 0 Encore un blanc qui terrorise des noirs, RACISME orzro Je m'installe Inscrit le: 5/7/2014 Envois: 179 Karma: 416 Re: Kermit la grenouille dans le film Terminator 2 0 Kerminator ! Sympas ce cross-over o: MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1010 Karma: 1338 En ligne ! Re: Kermit la grenouille dans le film Terminator 2 0 Moi :

- C'est vachement bon les cuisses de grenouilles...

Ma femme :

- Tu m'en files ?

Moi :

