Vidéo : Un motard aide un automobiliste en panne sur une autoroute (États-Unis) Posté par Skwatek

Un motard vient en aide à un automobiliste qui est en panne au milieu d'une autoroute à Los Angeles, en Californie.





Vidéo (1mn43s) : Un motard aide un automobiliste sur une autoroute





Lubomir Je m'installe Inscrit le: 19/12/2013 Envois: 301 Karma: 272 Re: Un motard aide un automobiliste en panne sur une auto... Re: Un motard aide un automobiliste en panne sur une auto... 2 C'est la faute du grâce au motard. roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1030 Karma: 2841 Re: Un motard aide un automobiliste en panne sur une auto... Re: Un motard aide un automobiliste en panne sur une auto... 0 Cool un mec en panne, je vais pouvoir me faire mousser sur les réseaux belnea Je m'installe Inscrit le: 4/12/2013 Envois: 307 Karma: 261 En ligne ! Re: Un motard aide un automobiliste en panne sur une auto... Re: Un motard aide un automobiliste en panne sur une auto... 0 le motard commence à lever le bras (râler) contre la voiture rouge avant même de voir qu'il ralenti à cause de la voiture en panne…

Bon. il se rattrape après Supernaz Je viens d'arriver Inscrit le: 3/9/2015 Envois: 46 Karma: 139 Re: Un motard aide un automobiliste en panne sur une auto... Re: Un motard aide un automobiliste en panne sur une auto... 0 Le "merci" au forcage quoi...

Ça fait plaisir de rendre service, dans ces moments là... Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2495 Karma: 4257 Re: Un motard aide un automobiliste en panne sur une auto... Re: Un motard aide un automobiliste en panne sur une auto... 1 Les gens ne se rendent pas spécialement compte qu'il lui a probablement sauvé la vie.



Rien de plus dangereux que d'être arrêté au milieu d'une autoroute, et encore pire de cette façon là.



La durée de ce genre de situation est de moins de 10 minutes avant un accident.



Le motard a pris des risques de malade, je sais pas si c'est pour le buzz ou par pur altruisme, mais franchement respect. nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1127 Karma: 1709 En ligne ! Re: Un motard aide un automobiliste en panne sur une auto... Re: Un motard aide un automobiliste en panne sur une auto... 0 J'aime bien quand il regarde bien son reflet dans la vitre, histoire de pouvoir montrer que c'est bien lui sinon à quoi bon... pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6206 Karma: 1593 En ligne ! Re: Un motard aide un automobiliste en panne sur une auto... Re: Un motard aide un automobiliste en panne sur une auto... 0

@Supernaz

Le "merci" au forcage quoi...

Ça fait plaisir de rendre service, dans ces moments là...

Exact mais le mec est sans doute un peu sous le choc



Citation :

@roondar

Cool un mec en panne, je vais pouvoir me faire mousser sur les réseaux :D

