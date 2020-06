Vidéo : Un automobiliste « sympathique » laisse un mot d'excuse sur une voiture Posté par Skwatek

Un automobiliste a laissé un mot d'excuse accompagné de chocolats sur le pare-brise d'une voiture qu'il a légèrement rayée avec son véhicule.





Vidéo () : Un automobiliste trop sympa





Auteur Conversation kewoi Je m'installe Inscrit le: 4/12/2006 Envois: 281 Karma: 66 Re: Un automobiliste « sympathique » laisse un mot d&apos... Re: Un automobiliste « sympathique » laisse un mot d&apos... 0

L'intention est là, c'est déjà ça.



(par contre, il dit "désolé pour les dommages" pas qu'il a légèrement rayé la voiture ) Y a le beau geste quand même !L'intention est là, c'est déjà ça.(par contre, il dit "désolé pour les dommages" pas qu'il a légèrement rayé la voiture Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3446 Karma: 14214 En ligne ! Re: Un automobiliste « sympathique » laisse un mot d&apos... Re: Un automobiliste « sympathique » laisse un mot d&apos... 6 J'ai une vieille bagnole pas mal cabossée... j'ai une idée de vidéo pour faire le buzz, tout à coup... kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1699 Karma: 2731 Re: Un automobiliste « sympathique » laisse un mot d&apos... Re: Un automobiliste « sympathique » laisse un mot d&apos... 0



Elles auraient pu ne rien avoir. Les gens ne savent plus apprécier les cadeaux...Elles auraient pu ne rien avoir. ecoutezbien Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2018 Envois: 50 Karma: 183 Re: Un automobiliste « sympathique » laisse un mot d&apos... Re: Un automobiliste « sympathique » laisse un mot d&apos... 2 Parce que non, non, ce n'est pas toi qui a rédigé le mot et placé le chocolat sous ton propre essuie-glace dans le but de faire le buzz sur ta plateforme du SHEITAN. Gribouillage Je viens d'arriver Inscrit le: 15/10/2014 Envois: 32 Karma: 75 Re: Un automobiliste « sympathique » laisse un mot d&apos... Re: Un automobiliste « sympathique » laisse un mot d&apos... 1

Il est où le chocolat noir ? Il y a du chocolat blanc, et du chocolat au lait !Il est où le chocolat noir ? Dagla Je suis accro Inscrit le: 2/3/2014 Envois: 1540 Karma: 314 En ligne ! Re: Un automobiliste « sympathique » laisse un mot d&apos... Re: Un automobiliste « sympathique » laisse un mot d&apos... 0 Vue sa tronche elle doit en manger du chocolat (Oaip c'était gratuit mais bon, ça se voit tellement à mille lieux qu'elle se fou de nous du coup je me dis , es que c'est sa voiture au moins, et si c'était elle qui avait fait ça sur la voiture avec la sienne et fait genre c'est sa voiture puis on la retrouve grace à cette vidéo ... ok j'ai vue trop de film) nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1126 Karma: 1707 Re: Un automobiliste « sympathique » laisse un mot d&apos... Re: Un automobiliste « sympathique » laisse un mot d&apos... 0 Fake.

La même vidéo avec une autre voiture est sortie il y a quelques jours...



@ecoutezbien clairement dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1424 Karma: 6002 En ligne ! Re: Un automobiliste « sympathique » laisse un mot d&apos... Re: Un automobiliste « sympathique » laisse un mot d&apos... 0 Sympa ces voitures alignées en double rangée, comme si on n'était pas sur le "parking de Walmart" mais plutôt dans une casse. Cedub Je suis accro Inscrit le: 25/2/2008 Envois: 1080 Karma: 937 En ligne ! Re: Un automobiliste « sympathique » laisse un mot d&apos... Re: Un automobiliste « sympathique » laisse un mot d&apos... 1