Vidéo : 19h17, quand l'armée suisse a presque envahi la France (120 minutes) Posté par shinix

Deux soldats suisses doivent empêcher une invasion accidentelle de la France.



Vidéo (17mn51s) : 19h17 (120 minutes)





Auteur Conversation Valcross Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 153 Karma: 133 Re: 19h17, quand l'armée suisse a presque envahi la ... Re: 19h17, quand l'armée suisse a presque envahi la ... 8 épique tortillo Je m'installe Inscrit le: 10/10/2009 Envois: 348 Karma: 223 Re: 19h17, quand l'armée suisse a presque envahi la ... Re: 19h17, quand l'armée suisse a presque envahi la ... 0 c'est complétement nul :



ce n'est ni drôle (humour hyper lourd du coup cela ne fait pas du tout rire) , ni instructif (je sais pas voulaient ils rester dans le registre de l'hmour ??? rien n'est crédible au niveau des mise en scène (je ne parle pas des dialogue j'ai bien compris qu'ils recherchaient le coté décalé). franchement déçu ! EP_Clint Je viens d'arriver Inscrit le: 27/11/2013 Envois: 9 Re: 19h17, quand l'armée suisse a presque envahi la ... Re: 19h17, quand l'armée suisse a presque envahi la ... 1 Très représentatif de notre armée suisse ! djerbien Je viens d'arriver Inscrit le: 6/1/2020 Envois: 3 Re: 19h17, quand l'armée suisse a presque envahi la ... Re: 19h17, quand l'armée suisse a presque envahi la ... 0



https://youtu.be/wwBWZYZsWD8?t=280 100x25=25000 .. mouhé Twine Je m'installe Inscrit le: 29/1/2008 Envois: 197 Karma: 83 Re: 19h17, quand l'armée suisse a presque envahi la ... Re: 19h17, quand l'armée suisse a presque envahi la ... 4 tortillo DevdX Je suis accro Inscrit le: 19/6/2014 Envois: 878 Karma: 1259 En ligne ! Re: 19h17, quand l'armée suisse a presque envahi la ... Re: 19h17, quand l'armée suisse a presque envahi la ... 0 C'est absolument génial Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 645 Karma: 653 Re: 19h17, quand l'armée suisse a presque envahi la ... Re: 19h17, quand l'armée suisse a presque envahi la ... 0 J'ai du raté le moment interessant en appuyant compulsivement sur la flèche de droite, mais j'ai pas le courage de me réinfliger ça. ouais Je m'installe Inscrit le: 26/4/2013 Envois: 283 Karma: 180 Re: 19h17, quand l'armée suisse a presque envahi la ... Re: 19h17, quand l'armée suisse a presque envahi la ... 0

https://www.rts.ch/info/suisse/6967336-l-armee-suisse-n-avait-pas-le-droit-de-pomper-l-eau-francaise.html



https://www.rts.ch/info/suisse/6967336-l-armee-suisse-n-avait-pas-le-droit-de-pomper-l-eau-francaise.html

Mais bon, on ne rigole avec le lait de vache nécessaire au bon chocolat suisse ! Les Suisses envahissent la France régulièrementMais bon, on ne rigole avec le lait de vache nécessaire au bon chocolat suisse !