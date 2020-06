Vidéo : Une voiture fonce dans la foule et fait des tonneaux pendant des affrontements à Dijon Posté par -JoJo-

Hier soir à Dijon, c'était le Far West avec des affrontements entre deux communautés et le lynchage d'un conducteur qui a essayé de foncer dans la foule.



Vidéo (1mn8s) : Une voiture fonce dans la foule pendant des affrontements (Dijon)





Sur le même sujet :

Vidéo : Affrontement entre Gilets Jaunes à Lyon (Acte 13) Vidéo : Affrontements en marge d'une chasse à courre Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires BobdOclande Je m'installe Inscrit le: 17/10/2017 Envois: 265 Karma: 719 Re: Une voiture fonce dans la foule et fait des tonneaux ... 19 Ça doit être un aperçu d'un pays sans force de l'ordre comme tant de monde semble le désirer...



Et ben, c'est pas chouette.

19 commentaires Auteur Conversation BobdOclande Je m'installe Inscrit le: 17/10/2017 Envois: 265 Karma: 719 Re: Une voiture fonce dans la foule et fait des tonneaux ... Re: Une voiture fonce dans la foule et fait des tonneaux ... 19 Ça doit être un aperçu d'un pays sans force de l'ordre comme tant de monde semble le désirer...



Et ben, c'est pas chouette. DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 618 Karma: 827 Re: Une voiture fonce dans la foule et fait des tonneaux ... Re: Une voiture fonce dans la foule et fait des tonneaux ... 0 Surtout, que les forces de l'ordre n'interviennent pas... Trop hâte de voir ces honnêtes citoyens implorer l'aide de la Police pour leur sauver les miches.

_Servietsky_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 2520 Karma: 2908 En ligne ! Re: Une voiture fonce dans la foule et fait des tonneaux ... Re: Une voiture fonce dans la foule et fait des tonneaux ... 3 Je déclare la section commentaire ouverte :



Hetzer Je masterise ! Inscrit le: 20/7/2013 Envois: 2584 Karma: 2082 Re: Une voiture fonce dans la foule et fait des tonneaux ... Re: Une voiture fonce dans la foule et fait des tonneaux ... 1 Le mec s'est cru dans GTA ou quoi? La physique est un peu différente IRL quand tu percutes un trottoir à cette vitesse...



On dirait des hunger games, que le sort vous soit favorable! pit07 Je m'installe Inscrit le: 10/12/2007 Envois: 406 Karma: 219 Re: Une voiture fonce dans la foule et fait des tonneaux ... Re: Une voiture fonce dans la foule et fait des tonneaux ... 2 @DarkCasimir



Ils n'ont pas intérêt. S'ils interviennent et que quelqu'un se blesse avec sa barre de fer, son cocktail molotov, ou sa voiture bélier, ça va être de la faute des forces de l'ordre.

sylvain_rivier Je m'installe Inscrit le: 7/12/2014 Envois: 436 Karma: 894 Re: Une voiture fonce dans la foule et fait des tonneaux ... Re: Une voiture fonce dans la foule et fait des tonneaux ... 2 Edit Koreus : politique Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8181 Karma: 20238 Re: Une voiture fonce dans la foule et fait des tonneaux ... Re: Une voiture fonce dans la foule et fait des tonneaux ... 0 Le nouveau monde... c'était mieux avant 21210 Je masterise ! Inscrit le: 23/8/2015 Envois: 4089 Karma: 2260 En ligne ! Re: Une voiture fonce dans la foule et fait des tonneaux ... Re: Une voiture fonce dans la foule et fait des tonneaux ... 2 À noter qu'il n'y a eu à la suite de ce weekend d'affrontements aucune interpellation. orzro Je m'installe Inscrit le: 5/7/2014 Envois: 180 Karma: 417 Re: Une voiture fonce dans la foule et fait des tonneaux ... Re: Une voiture fonce dans la foule et fait des tonneaux ... 0 Dijonctés ! o: AVERTY Je suis accro Inscrit le: 26/1/2016 Envois: 1711 En ligne ! Re: Une voiture fonce dans la foule et fait des tonneaux ... Re: Une voiture fonce dans la foule et fait des tonneaux ... 1 la moutarde lui est montée au nez bidoop Je suis accro Inscrit le: 31/7/2005 Envois: 925 Karma: 310 Re: Une voiture fonce dans la foule et fait des tonneaux ... Re: Une voiture fonce dans la foule et fait des tonneaux ... 0 Pour le coup on ne connait pas le contexte, la personne au volant a peut être été prise d'une crise panique ou roulait à très très vive allure sans aucun rapport avec les affrontements..



Ca n'explique pas que tant de personnes se ruent ainsi menaçantes sur une voiture qui vient de prendre un joli accident. Quel que soit le contexte c'est inacceptable. Ordure ou pas, je me demande comment va le conducteur. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.