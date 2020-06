Vidéo : Le sauvetage d'une libellule coincée dans le filet d'un trampoline Posté par Koreus

Une libellule s'est coincée la tête dans un filet de trampoline.



Vidéo (1mn12s) : Libellule coincée dans le filet d'un trampoline





Sur le même sujet :

Vidéo : Une joyeuse libellule fait sa toilette Vidéo : Sauvetage d'un écureuil dans une piscine (Fail) Vidéo : Retirer un hameçon coincé dans la gueule d'un cachalot Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Philiiiiiippe Je viens d'arriver Inscrit le: 4/1/2012 Envois: 87 Karma: 409 Re: Le sauvetage d'une libellule coincée dans le fil... Re: Le sauvetage d'une libellule coincée dans le fil... 4 Je m'attendais vraiment à ce qu'elle se coince de nouveau dans le filet... mais parfois la vie est faite de réussites ! chayan Je viens d'arriver Inscrit le: 3/3/2017 Envois: 92 Karma: 321 Re: Le sauvetage d'une libellule coincée dans le fil... Re: Le sauvetage d'une libellule coincée dans le fil... 5 Je m'attendais à ce qu'il finisse par lui couper la tête... Nark0t1k Je m'installe Inscrit le: 14/4/2007 Envois: 321 Karma: 211 Re: Le sauvetage d'une libellule coincée dans le fil... Re: Le sauvetage d'une libellule coincée dans le fil... 4



EDIT: Apparemment Koreus nous habitue trop à des fin tristes vu les réactions Ah moi je m'attendais à ce que ça ce finisse mal ... tête coupé, mangé par un oiseau juste après la libération, le chien qui la gobe ou... mais nonEDIT: Apparemment Koreus nous habitue trop à des fin tristes vu les réactions Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 560 Karma: 1005 Re: Le sauvetage d'une libellule coincée dans le fil... Re: Le sauvetage d'une libellule coincée dans le fil... 1 Il a quand même pris le temps de mettre des gants et de s'installer une petite caméra avant de la sauver quand même Nark0t1k Je m'installe Inscrit le: 14/4/2007 Envois: 321 Karma: 211 Re: Le sauvetage d'une libellule coincée dans le fil... Re: Le sauvetage d'une libellule coincée dans le fil... 1 Chewbacca91

Des gants en cette période c'est pas difficile à trouver ^^

La camera c'est un téléphone non ? Des gants en cette période c'est pas difficile à trouver ^^La camera c'est un téléphone non Roulpops Je suis accro Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 530 Karma: 300 Re: Le sauvetage d'une libellule coincée dans le fil... Re: Le sauvetage d'une libellule coincée dans le fil... 0 J'adore le mioche à la fin "Disguuustiiiing !"... dioux Je m'installe Inscrit le: 24/5/2010 Envois: 324 Karma: 215 En ligne ! Re: Le sauvetage d'une libellule coincée dans le fil... Re: Le sauvetage d'une libellule coincée dans le fil... 0 Libérée, délivrée Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.