Vidéo : Le sauvetage d'un kayakiste bloqué dans une cascade (Mexique) Posté par Skwatek

Un kayakiste se retrouve bloqué par une grosse pierre sous l'eau d'une cascade à San Luis Potosí, au Mexique.



Vidéo (2mn29s) : Un kayakiste bloqué dans une cascade





LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3059 Karma: 7490 Re: Le sauvetage d'un kayakiste bloqué dans une casc... Re: Le sauvetage d'un kayakiste bloqué dans une casc... 0 A mon avis y a un erreur dans le titre, ça devrait plutôt être "un cascadeur se retrouve bloqué par une grosse pierre sous un kayak non? lsdYoYo Je m'installe Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 197 Karma: 344 Re: Le sauvetage d'un kayakiste bloqué dans une casc... Re: Le sauvetage d'un kayakiste bloqué dans une casc... 0 La force de l'eau est toujours surprenante. Et il n'y a qu'environ 1 mètre de dénivelé.

Encore que dans le cas présent, le kayakiste pouvait sans doute respirer.



Un moniteur de Nage en Eaux Vives m'a raconté s'être fait bloquer au fond au pied d'un seuil. Et pourtant, il avait un hydrospeed d'au moins 80kg de flottabilité, une combinaison néoprène épaisse et un gilet de sauvetage. Il a dû rester bloquer quelques secondes mais ça parait une éternité. frozen Je m'installe Inscrit le: 8/4/2005 Envois: 142 Karma: 324 En ligne ! Re: Le sauvetage d'un kayakiste bloqué dans une casc... Re: Le sauvetage d'un kayakiste bloqué dans une casc... 0 Avec la panique, je tiens même pas 10 secondes en apnée. L'horreur ! Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 384 Karma: 2493 En ligne ! Re: Le sauvetage d'un kayakiste bloqué dans une casc... Re: Le sauvetage d'un kayakiste bloqué dans une casc... 1 Surtout, prend bien soin de mettre ton kayak en sécurité avant d'aller aider Bobby kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1702 Karma: 2733 Re: Le sauvetage d'un kayakiste bloqué dans une casc... Re: Le sauvetage d'un kayakiste bloqué dans une casc... 1

@LeFreund

A mon avis y a un erreur dans le titre, ça devrait plutôt être "un cascadeur se retrouve bloqué par une grosse pierre sous un kayak non?



Je ne pense pas, je dirais que c'est plutôt un moniteur avec un groupe d’élèves.



D'où le fait qu'il soit vigilant lorsque chaque élèves passent et surtout la rapidité avec laquelle il intervient.



Alors oui, il prend le temps de poser son Kayak (pour ne pas qu'il parte, accessoirement) mais d'un autre côté l'élève n'était pas "sous l'eau".



Je ne pense pas, je dirais que c'est plutôt un moniteur avec un groupe d'élèves.

D'où le fait qu'il soit vigilant lorsque chaque élèves passent et surtout la rapidité avec laquelle il intervient.

Alors oui, il prend le temps de poser son Kayak (pour ne pas qu'il parte, accessoirement) mais d'un autre côté l'élève n'était pas "sous l'eau".

Perso, je trouve qu'il a surtout vite réagis et au final tout ce termine bien.