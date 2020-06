Vidéo : Un troupeau de bisons fait irruption sur une route (États-Unis) Posté par Skwatek

Un troupeau de bisons fait irruption sur un pont dans le parc de Yellowstone.







Vidéo (1mn42s) : Un troupeau de bisons sur une route





Gribouillage Je viens d'arriver Inscrit le: 15/10/2014 Envois: 35 Karma: 94 Re: Un troupeau de bisons fait irruption sur une route (É... Re: Un troupeau de bisons fait irruption sur une route (É... 3 Tu peux oublier les tablettes de chocolat si l'un d'entre-eux te défonce ton aile au passage ...

zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 711 Karma: 2142 Re: Un troupeau de bisons fait irruption sur une route (É... Re: Un troupeau de bisons fait irruption sur une route (É... 1

hummm barbecue hummm barbecue Nerferpito Je viens d'arriver Inscrit le: 24/4/2017 Envois: 13 Karma: 220 Re: Un troupeau de bisons fait irruption sur une route (É... Re: Un troupeau de bisons fait irruption sur une route (É... 1 On l'a tous vu papy bison qui se dandine langue pendue Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3567 Karma: 5288 Re: Un troupeau de bisons fait irruption sur une route (É... Re: Un troupeau de bisons fait irruption sur une route (É... 2 Non seulement c est impressionnant de force mais comme ca suffit pas, ils meuglent pas, ils rugissent... Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3451 Karma: 14231 En ligne ! Re: Un troupeau de bisons fait irruption sur une route (É... Re: Un troupeau de bisons fait irruption sur une route (É... 1 Moufasa n'aime pas cette vidéo. Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8195 Karma: 20267 En ligne ! Re: Un troupeau de bisons fait irruption sur une route (É... Re: Un troupeau de bisons fait irruption sur une route (É... 2 Dans ma jeunesse on pouvait jouer sur l'autoroute sans risquer de se faire piétiner... Je ne reconnais plus mon pays momoaliz Je suis accro Inscrit le: 13/10/2015 Envois: 1891 Karma: 1125 Re: Un troupeau de bisons fait irruption sur une route (É... Re: Un troupeau de bisons fait irruption sur une route (É... 1 Flash spécial: Bison futé prévoit des embouteillages à hauteur du pont de Yellowstone. Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 591 Karma: 688 Re: Un troupeau de bisons fait irruption sur une route (É... Re: Un troupeau de bisons fait irruption sur une route (É... 0 Si tu cherches des traces de freins, ce n'est pas sur la route que tu les trouveras ! Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2496 Karma: 4289 Re: Un troupeau de bisons fait irruption sur une route (É... Re: Un troupeau de bisons fait irruption sur une route (É... 1 Vous navigateur est trop vieux Le_Spleen Je suis accro Inscrit le: 22/5/2013 Envois: 891 Karma: 1153 En ligne ! Re: Un troupeau de bisons fait irruption sur une route (É... Re: Un troupeau de bisons fait irruption sur une route (É... 0 Meuhhh Rica