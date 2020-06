Vidéo : Les Demented Brothers dans l'émission « America's Got Talent 2020 » Posté par Sim121

Bonjour Koreus !



Cela fait un petit bout de temps que je n'ai pas posté. Depuis quelques années, ma vie professionnelle et personnelle m'ont un peu éloigné du forum, mais je visite toutefois régulièrement le site et le forum avec grand plaisir. Je me permets ce petit retour car je sais la communauté bienveillante.



Comédien, je travaille (entre autre) sur un duo de magie clownesque. Et cette année, nous sommes passés dans La France a un Incroyable Talent et sa version américaine, America's Got Talent !



Je vous propose donc la vidéo de notre passage, en espérant que cela vous plaise :-)



Vidéo (4mn17s) : Les Demented Brothers (America's Got Talent 2020)





maddguez Je viens d'arriver Inscrit le: 9/2/2018 Envois: 23 Re: Les Demented Brothers dans l'émission « America&... 9 Je veux pas être méchant mais on voit le truc quand même quand le gars de la régie amène le mouchoir. Sinon le reste est bluffant !

15 commentaires Auteur Conversation Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3568 Karma: 5293 En ligne ! Re: Les Demented Brothers dans l'émission « America&... Re: Les Demented Brothers dans l'émission « America&... 2 '-Hey j les connais c est des koreusiens!!!

-Ah oauis serieux?

-Ouais!! Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3452 Karma: 14232 Re: Les Demented Brothers dans l'émission « America&... Re: Les Demented Brothers dans l'émission « America&... 0 À quand Koreus a un incroyable talent ? Moi je sais voler le nez à quelqu'un ! maddguez Je viens d'arriver Inscrit le: 9/2/2018 Envois: 23 Re: Les Demented Brothers dans l'émission « America&... Re: Les Demented Brothers dans l'émission « America&... 9 Je veux pas être méchant mais on voit le truc quand même quand le gars de la régie amène le mouchoir. Sinon le reste est bluffant ! SeigneurBelial Je viens d'arriver Inscrit le: 4/10/2013 Envois: 20 Karma: 73 Re: Les Demented Brothers dans l'émission « America&... Re: Les Demented Brothers dans l'émission « America&... 3



je trouve qu'ils passent trop de temps sur leur foulard, plusieurs "tours" aurait été mieux C'est rigolo 2 minutes, dommage que ça dure 4 minutesje trouve qu'ils passent trop de temps sur leur foulard, plusieurs "tours" aurait été mieux tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2272 Karma: 2820 En ligne ! Re: Les Demented Brothers dans l'émission « America&... Re: Les Demented Brothers dans l'émission « America&... 2 mouai , la magie "clownesque" c'est pas nouveau, pour moi le meilleur représentant restant Garcimore, il mélanger humour et vraie magie. Aujourd'hui les spectacles d'humour/magie n'on de magie que le nom. ça prêter à rire la première fois, c’était original, aujourd'hui ça l'ai bcp moins.

Par conte qu'on m'explique pourquoi en france on a des allemand ,des belges et autre et au US des français? PseudoCollector Je m'installe Inscrit le: 20/4/2010 Envois: 268 Karma: 102 Re: Les Demented Brothers dans l'émission « America&... Re: Les Demented Brothers dans l'émission « America&... 0 Suffit de réduire la vitesse de la vidéo à 0.5 et on voit que tout vos tours sont du fake. C'est bidon votre truc. Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8198 Karma: 20269 Re: Les Demented Brothers dans l'émission « America&... Re: Les Demented Brothers dans l'émission « America&... 0 Les Koreusiens sont imbattables quand il s'agit de faux-pouce !!!

Désolé mais niveau magie @reste imbattable, il arrive à faire disparaître des carottes dans ses bajoues : alka_ Je m'installe Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 121 Karma: 95 Re: Les Demented Brothers dans l'émission « America&... Re: Les Demented Brothers dans l'émission « America&... 1 ce genre d'émissions où les jurés font leur show c'est à vomir MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1014 Karma: 1341 Re: Les Demented Brothers dans l'émission « America&... Re: Les Demented Brothers dans l'émission « America&... 0



Désolé mais niveau magie @reste imbattable, il arrive à faire disparaître des carottes dans ses bajoues : alka_ Je m'installe Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 121 Karma: 95 Re: Les Demented Brothers dans l'émission « America&... Re: Les Demented Brothers dans l'émission « America&... 1 ce genre d'émissions où les jurés font leur show c'est à vomir MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1014 Karma: 1341 Re: Les Demented Brothers dans l'émission « America&... Re: Les Demented Brothers dans l'émission « America&... 0

@tryfax

mouai , la magie "clownesque" c'est pas nouveau, pour moi le meilleur représentant restant Garcimore, il mélanger humour et vraie magie. Aujourd'hui les spectacles d'humour/magie n'on de magie que le nom. ça prêter à rire la première fois, c’était original, aujourd'hui ça l'ai bcp moins.

Par conte qu'on m'explique pourquoi en france on a des allemand ,des belges et autre et au US des français?



Pour moi, bien avant que le regretté Garcimore ne débute, le meilleur "clown-magicien" restera toujours MAC RONEY que l'on a vu notamment dans l'émission "La piste aux étoiles" dans les années 60. Je pense que l'on peut voir ses tours hilarants sur Youtube.

Ces deux artistes sont bien loin d'hériter de son talent.

Ces deux artistes sont bien loin d'hériter de son talent. Citation :Pour moi, bien avant que le regretté Garcimore ne débute, le meilleur "clown-magicien" restera toujoursque l'on a vu notamment dans l'émission "La piste aux étoiles" dans les années 60. Je pense que l'on peut voir ses tours hilarants sur Youtube.Ces deux artistes sont bien loin d'hériter de son talent. Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1106 Karma: 710 Re: Les Demented Brothers dans l'émission « America&... Re: Les Demented Brothers dans l'émission « America&... 0 @tryfax



Ca est une fois pour les accents exotique fieu! tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2272 Karma: 2820 En ligne ! Re: Les Demented Brothers dans l'émission « America&... Re: Les Demented Brothers dans l'émission « America&... 0 @MYRRZINN je suis pas si vieux pour avoir connu:p C0r3nt1n Je viens d'arriver Inscrit le: 18/11/2014 Envois: 49 En ligne ! Re: Les Demented Brothers dans l'émission « America&... Re: Les Demented Brothers dans l'émission « America&... 0

Haut