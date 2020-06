Vidéo : Un jeune automobiliste percute volontairement un couple de cyclistes (Pologne) Posté par Skwatek

Un jeune conducteur de 18 ans, qui n'avait le permis que depuis 3 mois, a percuté volontairement un couple de cyclistes sur une petite route de campagne près de Krempachy, en Pologne.





Vidéo (32s) : Un automobiliste percute volontairement des cyclistes





Vidéo : Un cycliste s'amuse à éviter les voitures au dernier moment Vidéo : Un automobiliste renverse volontairement un cycliste (Piste Natchez) Vidéo : C'est la faute du motard Source : Forum

Auteur Conversation Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 3752 Karma: 2647 Re: Un jeune automobiliste percute volontairement un coup... 5 On appelle ça un fils de p***. Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2497 Karma: 4293 Re: Un jeune automobiliste percute volontairement un coup... 5 "Le jeune automobiliste s'est vu retirer son permis de conduite."



En Suisse c'est tentative de meurtre, c'est sa liberté qu'on lui retire.



poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2209 Karma: 507 Re: Un jeune automobiliste percute volontairement un coup... 0

La peine de mort il y a que ça de vrai !

@Karalol

"Le jeune automobiliste s'est vu retirer son permis de conduite."



En Suisse c'est tentative de meurtre, c'est sa liberté qu'on lui retire.



Pour un moment.

365wanda J'aime glander ici Inscrit le: 4/1/2006 Envois: 6453 Karma: 3509 Re: Un jeune automobiliste percute volontairement un coup... 1 Il semble réaliser (un peu tard) ce qu'il vient de faire. Dans tout ce désastre au moins il ne s'est pas enfui moteur hurlant. asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 698 Karma: 222 En ligne ! Re: Un jeune automobiliste percute volontairement un coup... 1

@Karalol

En Suisse c'est tentative de meurtre, c'est sa liberté qu'on lui retire.

Tentative de meurtre, peut-être pas (il faudrait prouver que l'intention était de tuer, pas juste de blesser ou de faire peur. Or il n'a pas fait de marche arrière).



En France ça tombe sous le coup de la mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8199 Karma: 20270 En ligne ! Re: Un jeune automobiliste percute volontairement un coup... 0

@365wanda

Il semble réaliser (un peu tard) ce qu'il vient de faire. Dans tout ce désastre au moins il ne s'est pas enfui moteur hurlant.

Faute avouée c'est donc une moitié d'enc.... pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6208 Karma: 1598 En ligne ! Re: Un jeune automobiliste percute volontairement un coup... 0 Le jeune automobiliste s'est vu retirer son permis de conduite.

C'est tout ?!

