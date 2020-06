Vidéo : Le joli discours d'un papa au mariage gay de son fils (États-Unis) Posté par Koreus

Le joli discours d'un papa, autrefois homophobe, au mariage gay de son fils aux États-Unis.



Vidéo (4mn45s) : Joli discours d'un papa au mariage gay de son fils





Sur le même sujet :

Vidéo : L'homosexualité est contre-nature ? (idée reçue) Vidéo : Un baiser historique entre un marin canadien et son amoureux Vidéo : In a Heartbeat Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Leviosa Je m'installe Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 206 Karma: 1246 Re: Le joli discours d'un papa au mariage gay de son... Re: Le joli discours d'un papa au mariage gay de son... 3 Je voulais faire une blague nulle du genre "Indien vaut mieux que 2 tu l'auras", mais je me ravise... C'est beau comme discours et ça a dû demander beaucoup de courage au fiston d'avouer ça à ses parents dans un pays où les mentalités sont si différentes, bravo ! ExploZe Je m'installe Inscrit le: 29/1/2010 Envois: 333 Karma: 288 Re: Le joli discours d'un papa au mariage gay de son... Re: Le joli discours d'un papa au mariage gay de son... 1

Ha! Gayyy! Milot J'aime glander ici Inscrit le: 31/10/2014 Envois: 5772 Karma: 3582 Re: Le joli discours d'un papa au mariage gay de son... Re: Le joli discours d'un papa au mariage gay de son... 2 Ce père se croyait dur mais en fait c'est un doux. Salamafet Je viens d'arriver Inscrit le: 19/7/2011 Envois: 96 Karma: 206 Re: Le joli discours d'un papa au mariage gay de son... Re: Le joli discours d'un papa au mariage gay de son... 1 Je pense pas avoir un cœur de pierre, mais de la à dire que c'est émouvant...

En tout cas très belle remise en question de la part du père. Je pense que de nos jours c'est trop rare. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3061 Karma: 7494 Re: Le joli discours d'un papa au mariage gay de son... Re: Le joli discours d'un papa au mariage gay de son... 2 Et encore, ça c'est rien comparé au jour ou il leur a annoncé qu'il était indien! Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8202 Karma: 20281 En ligne ! Re: Le joli discours d'un papa au mariage gay de son... Re: Le joli discours d'un papa au mariage gay de son... 2 Mais, logiquement,à un mariage tout le monde est gai, non? Milot J'aime glander ici Inscrit le: 31/10/2014 Envois: 5772 Karma: 3582 Re: Le joli discours d'un papa au mariage gay de son... Re: Le joli discours d'un papa au mariage gay de son... 1

@Scruffy

Mais, logiquement,à un mariage tout le monde est gai, non?

Oui mais il y en a, plus que d'autres. Citation :Oui mais il y en a, plus que d'autres. MrRiendutout Je suis accro Inscrit le: 15/4/2014 Envois: 882 Karma: 968 Re: Le joli discours d'un papa au mariage gay de son... Re: Le joli discours d'un papa au mariage gay de son... 1 @Milot



"Papa, ça veut dire quoi Gay ? "

- Bah écoute, un gay c'est quelqu'un qui est content mon fils

" Donc tonton il est content ? "

- Ooooh tonton il est très très content hein ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.