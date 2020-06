Vidéo : Quand tu joues au Jenga au bar à 2 heures du matin Posté par -JoJo-

Un bébé est particulièrement content d'empiler des pièces rectangulaires.



Vidéo (1mn3s) : Un bébé empile des pièces rectangulaires





Vidéo : Un chat joue au Jenga Vidéo : Un papa offre un skydancer à son fils trisomique Vidéo : Un bébé se réveille en dansant

Gudevski Je masterise ! Re: Quand tu joues au Jenga au bar à 2 heures du matin Profite, tu n'auras plus guère d'occasions de te réjouir en grandissant.

"Faites des chiards" qu'ils disaient.

Gribouillage Je viens d'arriver Re: Quand tu joues au Jenga au bar à 2 heures du matin Après toutes les vidéos anxiogènes de l'actualité qui ont tourné ces derniers temps, un peu de bonheur et de joie c'est pas de refus ! ...

Mopimoi Je m'installe Re: Quand tu joues au Jenga au bar à 2 heures du matin

@Gudevski

Profite, tu n'auras plus guère d'occasions de te réjouir en grandissant..

Tu veux en parler ? On est là si tu as besoin

@Gudevski

Profite, tu n'auras plus guère d'occasions de te réjouir en grandissant..

Tonymouth Je viens d'arriver Re: Quand tu joues au Jenga au bar à 2 heures du matin Vivement la vidéo quand il jouera au jenga dans un pub à 2h du mat' , ivre , dans un pub !

kpouer Je suis accro Re: Quand tu joues au Jenga au bar à 2 heures du matin

@Mopimoi

Nop ! Il se démerde !

Chacun sa merde mon gars.

Fallait réfléchir avant.

@Mopimoi

Citation :

@Gudevski

Profite, tu n'auras plus guère d'occasions de te réjouir en grandissant..

Tu veux en parler ? On est là si tu as besoin :-)



Nop ! Il se démerde !



Chacun sa merde mon gars.



-Flo- Je poste trop Re: Quand tu joues au Jenga au bar à 2 heures du matin Ça m'a stressé de le voir en équilibre précaire juste à côté de la marche de la cuisine...

nonsense_neo Je viens d'arriver Re: Quand tu joues au Jenga au bar à 2 heures du matin Hyper communicatif .. Il m'a donné un bon smile ce gnome

jepuedespieds Je viens d'arriver Re: Quand tu joues au Jenga au bar à 2 heures du matin J'aime vraiment pas les gamins...

Bargeau Je m'installe Re: Quand tu joues au Jenga au bar à 2 heures du matin Le père que je suis trouve vraiment ça mignon et marrant.

Le sadique que je suis attendait la chute de l édifice.

Koreame Je suis accro Re: Quand tu joues au Jenga au bar à 2 heures du matin .. un bébé est particulièrement content lorsqu'il réussit à empiler des pièces rectangulaires les unes sur les autres. Ivre de joie !

Ivre de joie, je me disais bien vu son euphorie que ce bébé doit enfiler les biberons alcoolisés aussi bien qu'il empile ces pièces rectangulaires.

marcaflushhh Je m'installe Re: Quand tu joues au Jenga au bar à 2 heures du matin Septum.... Ok.