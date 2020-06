Vidéo : Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Chine) Posté par MaxiSucuk

Vidéo déconseillée aux plus sensibles

Une petite voiture est écrasée entre deux camions lors d'un spectaculaire accident à Putian, en Chine.



Vidéo (45s) : Une voiture écrasée entre deux camions





25 commentaires Auteur Conversation adurnat Je m'installe Inscrit le: 12/1/2008 Envois: 196 Karma: 132 Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... 6 J'ai des pulsions de violence à l'égard du conducteur du camion. Comment c'est possible d'être aussi irresponsable ? marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 314 Karma: 531 Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... 7 Bon ben... UnZip maintenant... "The Compressed (zipped) Folder is invalid or corrupted" Gyzmo-BZH Je viens d'arriver Inscrit le: 5/1/2019 Envois: 19 Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... 3

Les pompiers son très professionnel en chine, Désincarcération parfaite. La pauvre.

Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 5705 Karma: 2326 Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... 0 La peur de dingue après , plus jamais derrière un camion . LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3065 Karma: 7536 Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... 3 Eh ben Putian, c'est impressionnant! Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 292 Karma: 724 Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... 1 adurnat Peut-être que toute sa famille viens de mourir dans un terrible incendie, qu'il a appris que sa femme le trompé avec son meilleur (seul) ami, qu'il croule sous les dettes et qu'il a une triade au cul, et qu'en prime il a retrouvé Bobo (son poisson rouge) flottant sur le dos ce matin là.

Va savoir, on connais pas la vie des gens.

Skwatek Je poste trop Inscrit le: 26/11/2005 Envois: 41806 Karma: 17148 Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... 3 @LeFreund : Et Pekin peu ! Rhododendron Je m'installe Inscrit le: 27/1/2016 Envois: 436 Karma: 4028 Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... 0 kirua18 Je m'installe Inscrit le: 21/2/2015 Envois: 269 Karma: 188 Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... 0 Impressionnant que les deux femmes aient survécu et apparemment sans blessures graves. Vu la violence du crash c'est quasi miraculeux. Olivere Dalmatiens Inscrit le: 20/2/2015 Envois: 101 Karma: 284 Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... 0 Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1602 Karma: 991 En ligne ! Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... 0 Si le camion de devant était un un camion à container, çà en aurait fini de la voiture et de ses occupantes... Djizeusse Je suis accro Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 558 Karma: 978 Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... 0 Syden Je viens d'arriver Inscrit le: 28/7/2017 Envois: 95 Karma: 113 Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... 0

@Gyzmo-BZH

Les pompiers son très professionnel en chine, Désincarcération parfaite. La pauvre.

J'ai pensé à ça aussi...

Si elle ne meurt pas dans l'accident, merci les pompiers...

@Gyzmo-BZH

Les pompiers son très professionnel en chine, Désincarcération parfaite. La pauvre.





J'ai pensé à ça aussi...

dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1427 Karma: 6006 Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... 1

Ok wow, merci les enquêteurs pro de la police



qsghjklm Je viens d'arriver Inscrit le: 10/7/2017 Envois: 52 Karma: 106 Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... 0 Loom- plutôt plus jamais devant un camion dans ce cas de figure Kanpindon Je suis accro Inscrit le: 2/1/2017 Envois: 1175 Karma: 793 Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... 0 @Gyzmo-BZH, @Syden

C'est intéressant !

En premiers secours, on m'a appris que dans un cas pareil il faut extraire le passager le plus rapidement possible (c'est-à-dire déceinturer puis le sortir à l'arrache) pour éviter un suraccident, peu importe si ça entraîne des blessures supplémentaires (l'urgence étant de la sortir de là).

Bien sûr ici ce sont des pompiers professionnels, du coup y a-t-il des techniques plus "propres" qu'ils auraient dû utiliser dans ce cas ?

C'est intéressant !



En premiers secours, on m'a appris que dans un cas pareil il faut extraire le passager le plus rapidement possible (c'est-à-dire déceinturer puis le sortir à l'arrache) pour éviter un suraccident, peu importe si ça entraîne des blessures supplémentaires (l'urgence étant de la sortir de là).



MamGuc Je viens d'arriver Inscrit le: 26/3/2010 Envois: 32 Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... 0 Il faudrait que tous les camions aient une structure arriere similaire a celle du camion toupie. histoire de sauver les conducteurs quand ca arrive! Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 834 Karma: 1622 Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... 0 J'suis bien content qu'elles soient en vie. Geraven Je suis accro Inscrit le: 10/11/2009 Envois: 888 Karma: 490 Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... 0 @Kanpindon Dans tous les cas, elles n'étaient pas en position de transport. Il fallait les sortir de là. On n'a qu'une photo, pas le contexte. Ils ont peut-être vérifié que les nerfs répondaient, ou que sais je. De toute manière, mis à part une minerve en plus, je ne vois pas trop ce qu'ils auraient pu faire. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3456 Karma: 14253 Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... 0 Après les faux magiciens qui essaient de faire disparaître un mouchoir, le vrai magicien qui fait disparaître une voiture ! Syden Je viens d'arriver Inscrit le: 28/7/2017 Envois: 95 Karma: 113 Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... 0

@Kanpindon

Vu l'endroit où se trouvent les pompiers à 0:30 sur la vidéo, le trafic me semble bouclé dans la zone. Il n'y aurait donc aucun risque de sur-accident. Mais je peux me tromper.

Cette décision doit donc être prise si la victime, les sauveteurs ou les deux sont exposés à un danger immédiat : si la victime est étendue au milieu de la route, ou inconsciente dans une voiture qui commence à prendre feu. ou, comme tu le dis, si d'autres circonstances l'imposent.

Ceci dit, je n'ai aucune formation de pompier. C'est vrai que je parle sans savoir. Mais je préfèrerais, si ma vie n'est pas en danger immédiat, qu'on me laisse l'usage de mes jambes et du reste de mes membres.

Quoiqu'il en soit, d'après les informations qu'on nous donne, les personnes ne sont pas blessées gravement. tant-mieux.

@Kanpindon

@Gyzmo-BZH, @Syden

C'est intéressant !



En premiers secours, on m'a appris que dans un cas pareil il faut extraire le passager le plus rapidement possible (c'est-à-dire déceinturer puis le sortir à l'arrache) pour éviter un suraccident, peu importe si ça entraîne des blessures supplémentaires (l'urgence étant de la sortir de là).



Bien sûr ici ce sont des pompiers professionnels, du coup y a-t-il des techniques plus "propres" qu'ils auraient dû utiliser dans ce cas ?



Vu l'endroit où se trouvent les pompiers à 0:30 sur la vidéo, le trafic me semble bouclé dans la zone. Il n'y aurait donc aucun risque de sur-accident. Mais je peux me tromper.



[...]Cette décision doit donc être prise si la victime, les sauveteurs ou les deux sont exposés à un danger immédiat : si la victime est étendue au milieu de la route, ou inconsciente dans une voiture qui commence à prendre feu.[...] ou, comme tu le dis, si d'autres circonstances l'imposent.



Ceci dit, je n'ai aucune formation de pompier. C'est vrai que je parle sans savoir. Mais je préfèrerais, si ma vie n'est pas en danger immédiat, qu'on me laisse l'usage de mes jambes et du reste de mes membres.

Squaller Je suis accro Inscrit le: 11/9/2015 Envois: 1222 Karma: 487 Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... 0

Chacun y va de ses petites images :

bilou001 Je m'installe Inscrit le: 24/11/2013 Envois: 347 Karma: 380 En ligne ! Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... Re: Une petite voiture est écrasée entre deux camions (Ch... 0 Une I.A. allumée ne remplacera jamais la conduite d'un humain éteint ?

Pour les humains au volant !*

*:Ou pas..

Pour les humains au volant !*



