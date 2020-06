Vidéo : Les aventures d'un homme avec sa Renault Kangoo Posté par Koreus

Un homme nous raconte ses aventures avec sa Renault Kangoo



Vidéo (1mn15s) : L'homme et sa Kangoo





Sur le même sujet :

Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2680 Karma: 8497 Re: Les aventures d'un homme avec sa Renault Kangoo Re: Les aventures d'un homme avec sa Renault Kangoo 3 Malgré son language étrange j’aimerais avoir ses talents de rafistoleur-mécano quand même. lithit Je suis accro Inscrit le: 25/7/2013 Envois: 1503 Karma: 2829 En ligne ! Re: Les aventures d'un homme avec sa Renault Kangoo Re: Les aventures d'un homme avec sa Renault Kangoo 0 On sent la petite touche de "la boiserie" dans ces commentaires , "t'inkiète même pas mon copain!" BleyTriber Je suis accro Inscrit le: 8/12/2009 Envois: 1097 Karma: 168 Re: Les aventures d'un homme avec sa Renault Kangoo Re: Les aventures d'un homme avec sa Renault Kangoo 1 Johnny la débrouille qu'on l'apelle dans l'milieu TovahCat Je m'installe Inscrit le: 25/7/2006 Envois: 102 Karma: 128 Re: Les aventures d'un homme avec sa Renault Kangoo Re: Les aventures d'un homme avec sa Renault Kangoo 0

Bientôt une catégorie VLOG sur Koreus. Ok.Bientôt une catégorie VLOG sur Koreus. orzro Je m'installe Inscrit le: 5/7/2014 Envois: 184 Karma: 434 Re: Les aventures d'un homme avec sa Renault Kangoo Re: Les aventures d'un homme avec sa Renault Kangoo 0 Faut pas le suivre de trop près lui. C'est un coup à attraper une roue dans le pare brise et de le voir vous rafistoler les dents avec de la ficelle o: dioux Je m'installe Inscrit le: 24/5/2010 Envois: 327 Karma: 215 En ligne ! Re: Les aventures d'un homme avec sa Renault Kangoo Re: Les aventures d'un homme avec sa Renault Kangoo 0 J’ai eu un kangoo, je compatis Paden Je m'installe Inscrit le: 18/12/2018 Envois: 150 Karma: 408 En ligne ! Re: Les aventures d'un homme avec sa Renault Kangoo Re: Les aventures d'un homme avec sa Renault Kangoo 0 On dirait la voix de Eddy le Quartier. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.