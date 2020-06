Vidéo : Melius, la société de trading et crypto-monnaies qui se cache derrière JP Posté par Barbatos

En suivant les indications de JP pour gagner de l'argent rapidement, un journaliste du Parisien a découvert Melius, une entreprise immatriculée à Dubaï et spécialisée dans le trading et les crypto-monnaies.



Vidéo (8mn18s) : Melius, la société qui se cache derrière JP





Sur le même sujet :

Vidéo : Jean-Pierre Fanguin, roi de la com' Vidéo : Maxime, roi de la com' (Parodie) Vidéo : Fabrication des fausses olives noires par des industriels Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3068 Karma: 7543 Re: Melius, la société de trading et crypto-monnaies qui ... Re: Melius, la société de trading et crypto-monnaies qui ... 0 Krobot de l'avoir passée en article, c'est important



Et bravo au Parisien, je savais pas qu'il y avait encore des journalistes capable d'exercer leur métier... Merci @de l'avoir passée en article, c'est importantEt bravo au Parisien, je savais pas qu'il y avait encore des journalistes capable d'exercer leur métier... Framby Je m'installe Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 429 Karma: 1348 Re: Melius, la société de trading et crypto-monnaies qui ... Re: Melius, la société de trading et crypto-monnaies qui ... 1 Pour résumer, une belle arnaque pyramidale comme il en existe tant... Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8221 Karma: 20334 En ligne ! Re: Melius, la société de trading et crypto-monnaies qui ... Re: Melius, la société de trading et crypto-monnaies qui ... 0 Il est sérieux ?!?!? Et des gens l’appellent vraiment pour savoir si la question est vite répondue ???

Bisous Ah ouais... c'est pas un sketch en faitIl est sérieux ?!?!? Et des gens l’appellent vraiment pour savoir si la question est vite répondue ???Bisous dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1431 Karma: 6017 En ligne ! Re: Melius, la société de trading et crypto-monnaies qui ... Re: Melius, la société de trading et crypto-monnaies qui ... 0



Citation :

@LeFreund

je savais pas qu'il y avait encore des journalistes capable d'exercer leur métier...



Ben justement, moi je trouve qu'il n'a pas vraiment exercé son métier, puisqu'il n'a même pas pris le temps de tester le système par lui-même.



Il a juste recueilli le témoignage d'une personne qui n'est pas parvenue à rembourser son abonnement, c'est assez faible comme niveau de preuve.



Un peu comme si un journaliste de guerre faisait un Skype avec un soldat depuis son appartement parisien, et se targait de nous rapporter des nouvelles "objectives" du front.



Citation :

@Framby

Pour résumer, une belle arnaque pyramidale comme il en existe tant...



Même si ça en a l'air, ce n'est pas pyramidal (au sens "Ponzi" du terme) étant donné qu'un produit est réellement vendu derrière.

Après, oui, la recommandation du produit est également rémunérée. Mais ce genre de système d'affiliation est monnaie courante en e-marketing.



Au final, ce reportage ne traite pas la vraie question de fond, à savoir : pourquoi ce sytème de trading (le cas échant) ne fonctionne pas ? Attention, message objectif en approche. Je fais l'avocat du diable, équipez vous de vos masques anti-consensualité.Citation :Ben justement, moi je trouve qu'il n'a pas vraiment exercé son métier, puisqu'il n'a même pas pris le temps de tester le système par lui-même.Il a juste recueilli le témoignage d'une personne qui n'est pas parvenue à rembourser son abonnement, c'est assez faible comme niveau de preuve.Un peu comme si un journaliste de guerre faisait un Skype avec un soldat depuis son appartement parisien, et se targait de nous rapporter des nouvelles "objectives" du front.Citation :Même si ça en a l'air, ce n'est pas pyramidal (au sens "Ponzi" du terme) étant donné qu'un produit est réellement vendu derrière.Après, oui, la recommandation du produit est également rémunérée. Mais ce genre de système d'affiliation est monnaie courante en e-marketing.Au final, ce reportage ne traite pas la vraie question de fond, à savoir : pourquoi ce sytème de trading (le cas échant) ne fonctionne pas ? Tetrapilectom Je viens d'arriver Inscrit le: 20/2/2020 Envois: 14 Re: Melius, la société de trading et crypto-monnaies qui ... Re: Melius, la société de trading et crypto-monnaies qui ... 1 LeFreund Citation : Et bravo au Parisien, je savais pas qu'il y avait encore des journalistes capable d'exercer leur métier...



Sans être méchant ou chercher querelle : passe un peu plus de temps à lire les journaux et moins à suivre les infaux d'Internet, et tu verras que la presse d'information écrite fait toujours son métier.

Je parle de la presse d'information, pas de la "presse" ayant une ligne éditoriale politisée. Citation :Sans être méchant ou chercher querelle : passe un peu plus de temps à lire les journaux et moins à suivre les infaux d'Internet, et tu verras que la presse d'information écrite fait toujours son métier.Je parle de la presse d'information, pas de la "presse" ayant une ligne éditoriale politisée. Koreame Je suis accro Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 1800 Karma: 1774 En ligne ! Re: Melius, la société de trading et crypto-monnaies qui ... Re: Melius, la société de trading et crypto-monnaies qui ... 0 Moi perso, le JP en question me donnait vraiment pas envie de suivre son exemple alors savoir les aboutissants du pourquoi comment qu'est-ce, je m'en bat les coudes. -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3334 Karma: 1028 En ligne ! Re: Melius, la société de trading et crypto-monnaies qui ... Re: Melius, la société de trading et crypto-monnaies qui ... 0 Koreus

Citation : spécialisée dans le trading et les crypto-monnaies

Pas vraiment. On voit bien que la "méthode" vendue n'est qu'un prétexte peu utilisé pour gagner de l'argent.

Le but est surtout de revendre la fameuse "méthode" à au moins 2 autres pigeons, donc c'est une pyramide de Ponzi.



D'où l'éventuelle interdiction qui est évoquée, si c'était juste du trading, ça ne serait pas illégal.





Il y a d'autres exemples avec des méthodes de cours d'informatique, de ventes, de massages, de pouvoirs de guérisseurs... où finalement le petit livret-méthode obtenu ne vaut pas la somme mais est censé être revendu. Citation :Pas vraiment. On voit bien que la "méthode" vendue n'est qu'un prétexte peu utilisé pour gagner de l'argent.Le but est surtout de revendre la fameuse "méthode" à au moins 2 autres pigeons, donc c'est une pyramide de Ponzi.D'où l'éventuelle interdiction qui est évoquée, si c'était juste du trading, ça ne serait pas illégal.Il y a d'autres exemples avec des méthodes de cours d'informatique, de ventes, de massages, de pouvoirs de guérisseurs... où finalement le petit livret-méthode obtenu ne vaut pas la somme mais est censé être revendu. gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2004 Karma: 1604 En ligne ! Re: Melius, la société de trading et crypto-monnaies qui ... Re: Melius, la société de trading et crypto-monnaies qui ... 0 En fait pour réussir il faut 'enculer' plus que celui qui t'as déjà mis bien au fond (dsl j'arrive pas à trouver un autre registre de vocabulaire) _Servietsky_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 2570 Karma: 3003 En ligne ! Re: Melius, la société de trading et crypto-monnaies qui ... Re: Melius, la société de trading et crypto-monnaies qui ... 0



_Le Parisien est un journal détenu par LVMH







_LVMH est un groupe français d'entreprise dirigé par Bernard Arnault







_Bernard Arnault, qui en plus d'être le troisième homme le plus riche du monde, à soutenu Macron lors de la présidentielle 2017 et dont







Mais cela n'a surement aucune incidence sur le traitement de l'information de certains sujets Alors moi aussi j'ai fais ma petite enquête (sur wikipédia comme un vrai détective) et il s’avère que :_Le Parisien est un journal détenu par LVMH_LVMH est un groupe français d'entreprise dirigé par Bernard Arnault_Bernard Arnault, qui en plus d'être le troisième homme le plus riche du monde, à soutenu Macron lors de la présidentielle 2017 et dont l'ancien conseillé travaille maintenant à LVMH Mais cela n'a surement aucune incidence sur le traitement de l'information de certains sujets Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.