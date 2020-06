Vidéo : Un jeune conducteur plante sa voiture en faisant un frein à main Posté par Takateck

Un jeune conducteur plante sa voiture contre un autre véhicule en faisant un frein à main avec sa 206.



Vidéo (19s) : Un jeune conducteur fait un frein à main (Fail)





Auteur Conversation Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1779 Karma: 2796 Re: Un jeune conducteur plante sa voiture en faisant un f... Re: Un jeune conducteur plante sa voiture en faisant un f... 1 Intéressant ce frein a main avec les roues arrières qui tournent. Wasab_II Je m'installe Inscrit le: 30/12/2016 Envois: 471 Karma: 998 Re: Un jeune conducteur plante sa voiture en faisant un f... Re: Un jeune conducteur plante sa voiture en faisant un f... 2 J4AI TOUT FILMÉ RyuuHikari Je m'installe Inscrit le: 23/8/2013 Envois: 414 Karma: 1226 Re: Un jeune conducteur plante sa voiture en faisant un f... Re: Un jeune conducteur plante sa voiture en faisant un f... 1 Mais du coup il a filmé? Krust Je suis accro Inscrit le: 13/12/2012 Envois: 516 Karma: 134 Re: Un jeune conducteur plante sa voiture en faisant un f... Re: Un jeune conducteur plante sa voiture en faisant un f... 1 L'essuie glace n'a rien... heureusement.

Bande écervelés !

quintus000 Je suis accro Inscrit le: 8/5/2008 Envois: 652 Karma: 109 Re: Un jeune conducteur plante sa voiture en faisant un f... Re: Un jeune conducteur plante sa voiture en faisant un f... 1 "Hé, l'essuie-glace y marche encore !" Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3576 Karma: 5310 Re: Un jeune conducteur plante sa voiture en faisant un f... Re: Un jeune conducteur plante sa voiture en faisant un f... 0 On dit pas 206, on dit 2-6...sinon c est ringard... WTFISTHATSHIT Je m'installe Inscrit le: 2/5/2014 Envois: 416 Karma: 285 Re: Un jeune conducteur plante sa voiture en faisant un f... Re: Un jeune conducteur plante sa voiture en faisant un f... 1 NibelHungen Je m'installe Inscrit le: 7/1/2016 Envois: 118 Karma: 319 Re: Un jeune conducteur plante sa voiture en faisant un f... Re: Un jeune conducteur plante sa voiture en faisant un f... 0 Y'a rien qui va x) ça transpire l'intelligence tout ça... LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3069 Karma: 7583 Re: Un jeune conducteur plante sa voiture en faisant un f... Re: Un jeune conducteur plante sa voiture en faisant un f... 2 Un jeune conducteur plante sa voiture...

Le ducteur est de trop dans le titre



dlune101 Je m'installe Inscrit le: 24/11/2013 Envois: 307 Karma: 330 Re: Un jeune conducteur plante sa voiture en faisant un f... Re: Un jeune conducteur plante sa voiture en faisant un f... 0 Moralité une Toyota c'est plus résistant qu'une 206 Clayton Je suis accro Inscrit le: 12/8/2016 Envois: 1971 Karma: 2244 Re: Un jeune conducteur plante sa voiture en faisant un f... Re: Un jeune conducteur plante sa voiture en faisant un f... 0 Et l'airbag qui ne s'est pas déclenché, personne n'en parle ! MrRiendutout Je suis accro Inscrit le: 15/4/2014 Envois: 884 Karma: 970 Re: Un jeune conducteur plante sa voiture en faisant un f... Re: Un jeune conducteur plante sa voiture en faisant un f... 0 @Clayton

Peu de vitesse, pas besoin de déclancher les airbags. C'est limite plus dangereux s'ils s'étaient activés



Dhiwal Je suis accro Inscrit le: 15/5/2011 Envois: 975 Karma: 1583 En ligne ! Re: Un jeune conducteur plante sa voiture en faisant un f... Re: Un jeune conducteur plante sa voiture en faisant un f... 0 C'est fou, elle a pas tapé spécialement fort et pourtant il manque facile 50cm, je pensais pas que ça plierait autant une 206 ! Deathkami Je viens d'arriver Inscrit le: 10/5/2013 Envois: 59 Karma: 61 Re: Un jeune conducteur plante sa voiture en faisant un f... Re: Un jeune conducteur plante sa voiture en faisant un f... 1 J'comprends pas pourquoi il dit "non".. il a parfaitement réussit ce qu'il voulait faire non ? Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1605 Karma: 996 Re: Un jeune conducteur plante sa voiture en faisant un f... Re: Un jeune conducteur plante sa voiture en faisant un f... 0 Le plus important pour eux c'est de mettre la vidéo du crash sur internet, le reste comme la bagnole il s'en foute. Ragalok Je masterise ! Inscrit le: 10/12/2013 Envois: 2647 Karma: 2106 En ligne ! Re: Un jeune conducteur plante sa voiture en faisant un f... Re: Un jeune conducteur plante sa voiture en faisant un f... 0 Sa doit être dur d'être les parent qui lui ont payé la voiture (même si d'ocaz).