Vidéo : Les singes non plus n'aiment pas les fils dans les bananes Posté par CrazyCow

Un singe épluche une banane en prenant soin de retirer les fils.



Vidéo (44s) : Un singe épluche soigneusement une banane





Auteur Conversation zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 713 Karma: 2146 Re: Les singes non plus n'aiment pas les fils dans l... Re: Les singes non plus n'aiment pas les fils dans l... 0 C'est meuuuuuuuuuugon!!!!!!! pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6222 Karma: 1610 Re: Les singes non plus n'aiment pas les fils dans l... Re: Les singes non plus n'aiment pas les fils dans l... 0 Quelle chochotte Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 571 Karma: 1013 Re: Les singes non plus n'aiment pas les fils dans l... Re: Les singes non plus n'aiment pas les fils dans l... 7 Impressionnant à quel point les gestes sont proches de ceux d'un humain.

Un peu plus rapides et saccadés, mais à peine.

Mais surtout, j'adore comme elle jette les fils au loin sans regarder, mais retire délicatement les fils qui sont tombés sur son enfant.



Par contre, je n'ai pas pu voir de quel coté elle avait épluché la banane. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3072 Karma: 7633 Re: Les singes non plus n'aiment pas les fils dans l... Re: Les singes non plus n'aiment pas les fils dans l... 1 Est-ce que le singe fait cela, car il nous a vu faire ou est-ce que nous le faisons car on a vu des singes le faire? Milot J'aime glander ici Inscrit le: 31/10/2014 Envois: 5796 Karma: 3653 Re: Les singes non plus n'aiment pas les fils dans l... Re: Les singes non plus n'aiment pas les fils dans l... 0 Quelle méticulosité avec tous les fils. alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 7035 Karma: 2947 Re: Les singes non plus n'aiment pas les fils dans l... Re: Les singes non plus n'aiment pas les fils dans l... 0 A quand les bananes sans fils ?! McMatrix Je m'installe Inscrit le: 12/3/2008 Envois: 361 Karma: 323 Re: Les singes non plus n'aiment pas les fils dans l... Re: Les singes non plus n'aiment pas les fils dans l... 0 @LeFreund

ou bien, est-ce que le fait de retirer les fils de banane est inscrit dans nos gênes, commun avec ceux du singe ?

bon perso je n'ai pas ce gêne, les fils, je ne les enlève pas. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3464 Karma: 14280 Re: Les singes non plus n'aiment pas les fils dans l... Re: Les singes non plus n'aiment pas les fils dans l... 1 alfosynchro



Citation : A quand les bananes sans fils ?!





Les bananes 5G ? Citation :Les bananes 5G ? billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 966 Karma: 1229 Re: Les singes non plus n'aiment pas les fils dans l... Re: Les singes non plus n'aiment pas les fils dans l... 0 AH ! Et ben si même les singes enlèvent les fils ça va ! Moi qui pensait que j'étais un peu chochotte haha