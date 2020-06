Vidéo : Une magnifique tornade F3 filmée par la dashcam d'un chasseur d'orages (États-Unis) Posté par Kilroy1

Une magnifique tornade F3 filmée par le chasseur d'orages James Hammette près de Laramie, dans le Wyoming. C'est fou, on dirait qu'il ne se passe rien quand la voiture est à l'arrêt



Vidéo (9mn27s) : Dashcam d'une tornade dans le Wyoming





Auteur Conversation gloum Je m'installe Inscrit le: 17/5/2013 Envois: 191 Karma: 464 En ligne ! Re: Une magnifique tornade F3 filmée par la dashcam d&apo... Re: Une magnifique tornade F3 filmée par la dashcam d&apo... 1 on se croirait vraiment dans une scène de Twister, film que j'adore aenaryon J'aime glander ici Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 6240 Karma: 644 Re: Une magnifique tornade F3 filmée par la dashcam d&apo... Re: Une magnifique tornade F3 filmée par la dashcam d&apo... 0 C'est toujours impressionnant à voir. Le premier réflexe serait de fuir mais ces chasseurs y vont gaiement. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 700 Karma: 959 Re: Une magnifique tornade F3 filmée par la dashcam d&apo... Re: Une magnifique tornade F3 filmée par la dashcam d&apo... 0 Pour ceux qui se posent la question : F3 - 250 à 330km/h au centre de la tornade (à 10m de haut sur terrain plat)



Ça doit bien secouer dedans GILLESDULEMAN Je m'installe Inscrit le: 5/11/2015 Envois: 189 Karma: 368 Re: Une magnifique tornade F3 filmée par la dashcam d&apo... Re: Une magnifique tornade F3 filmée par la dashcam d&apo... 0 Trés bons effets spéciaux, sauf à la fin, cela part en c... en vrille, et peu d'action, pas de ferme ou vache volante toussi toussa. larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 595 Karma: 939 Re: Une magnifique tornade F3 filmée par la dashcam d&apo... Re: Une magnifique tornade F3 filmée par la dashcam d&apo... 0 Nettement moins cool lorsque ta maison est sur son passage! MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1018 Karma: 1371 Re: Une magnifique tornade F3 filmée par la dashcam d&apo... Re: Une magnifique tornade F3 filmée par la dashcam d&apo... 2 James ne craint-il pas de se retrouver un jour acculé par des grosses tempêtes ? Yazguen Je poste trop Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 11571 Karma: 9374 En ligne ! Re: Une magnifique tornade F3 filmée par la dashcam d&apo... Re: Une magnifique tornade F3 filmée par la dashcam d&apo... 1



Ça doit bien secouer dedans GILLESDULEMAN Je m'installe Inscrit le: 5/11/2015 Envois: 189 Karma: 368 Re: Une magnifique tornade F3 filmée par la dashcam d&apo... Re: Une magnifique tornade F3 filmée par la dashcam d&apo... 0 Trés bons effets spéciaux, sauf à la fin, cela part en c... en vrille, et peu d'action, pas de ferme ou vache volante toussi toussa. larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 595 Karma: 939 Re: Une magnifique tornade F3 filmée par la dashcam d&apo... Re: Une magnifique tornade F3 filmée par la dashcam d&apo... 0 Nettement moins cool lorsque ta maison est sur son passage! MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1018 Karma: 1371 Re: Une magnifique tornade F3 filmée par la dashcam d&apo... Re: Une magnifique tornade F3 filmée par la dashcam d&apo... 2 James ne craint-il pas de se retrouver un jour acculé par des grosses tempêtes ? Yazguen Je poste trop Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 11571 Karma: 9374 En ligne ! Re: Une magnifique tornade F3 filmée par la dashcam d&apo... Re: Une magnifique tornade F3 filmée par la dashcam d&apo... 1



Et sinon la suite n'a rien à voir mais je suis tombé hier sur ce gif et aujourd'hui je croise @gloum pour la 1er fois

Vous navigateur est trop vieux Quelle tornade, bien droite comme je les aimeEt sinon la suite n'a rien à voir mais je suis tombé hier sur ce gif et aujourd'hui je croise @pour la 1er fois gloum Je m'installe Inscrit le: 17/5/2013 Envois: 191 Karma: 464 En ligne ! Re: Une magnifique tornade F3 filmée par la dashcam d&apo... Re: Une magnifique tornade F3 filmée par la dashcam d&apo... 0 Yazguen haha cool si t'as vu "l'original" de mon avatar. tu as la vidéo ici

je crois même que c'était un topic de Koreus et j'avais sauté sur l'occaz

*fin de parenthèse qui n'a aucun lien avec l'article* haha cool si t'as vu "l'original" de mon avatar. tu as la vidéo ici https://www.youtube.com/watch?v=qUIjVea0GOo je crois même que c'était un topic de Koreus et j'avais sauté sur l'occaz*fin de parenthèse qui n'a aucun lien avec l'article* ouais Je m'installe Inscrit le: 26/4/2013 Envois: 287 Karma: 181 En ligne ! Re: Une magnifique tornade F3 filmée par la dashcam d&apo... Re: Une magnifique tornade F3 filmée par la dashcam d&apo... 0 Je comprends pkoi ils ont de grandes lignes droites aux US, c'est pour pouvoir faire des timelapses... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.