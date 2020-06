Vidéo : Une fille conduit un tracteur pour la première fois Posté par Scruffy

Bière à la main dans la remorque d'un tracteur, un homme donne à une fille sa première leçon de conduite



Vidéo (1mn2s) : Elle conduit un tracteur pour la première fois (Fail)





@CrazyCow

00:15 "Hey... is this really smart?"

moi j'pense la question elle est vite répondue Citation :moi j'pense la question elle est vite répondue

Le lien vers les commentaires, sous l'article, renvoie vers la page

Le lien vers les commentaires, sous l'article, renvoie vers la page article0.html Ça arrive régulièrement.



Heureusment, aucun blessé à déplorer. Juste un mort.







Il s'appelle Kévin si tu veux mettre son vrai nom.

Il est mort ?

L'homme à la bière mis en bière