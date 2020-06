Vidéo : Jean-Pierre F, le roi de la comm', parodié dans une vidéo CV Posté par Koreus

Julien a profité du lancement de la story Linkedin pour réaliser une vidéo CV qui parodie Jean-Pierre F, le roi de la comm'



Vidéo (1mn6s) : Il parodie Jean-Pierre F dans une vidéo CV





Vidéo : Melius, la société qui se cache derrière JP Vidéo : Jean-Pierre Fanguin, roi de la com'

au final il à été pris ?

pour réaliser une vidéo CV

Une vidéo CV verticale.



Il a oublié de parler de la Grand mère du recruteur ...

Il manque le jet de coupe de champagne !

Non. Juste... Non.

ça sent le début d'une longue série. J'aime pas les longues séries. (Sauf Scrubs, qui est relativement longue. Et Friends aussi, parce que quand même... Bon bref vous avez compris !!)