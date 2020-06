Vidéo : Une femme a une technique pour récupérer facilement les bidons des coureurs cyclistes Posté par Koreus

Une femme a une technique pour récupérer facilement les bidons des coureurs cyclistes, avec une épuisette. Fallait y penser !



Vidéo () : Elle récupère les bidons des cycliste à l'aide d'une épuisette





Auteur Conversation kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1716 Karma: 2786 Re: Une femme a une technique pour récupérer facilement l... Re: Une femme a une technique pour récupérer facilement l... 0



J'ai appris par la suite qu'il y a des gens payés pour les ramasser.



Je trouve toujours le concept pas top et désuet, je suis sur qu'il y a moyen d'optimiser le truc sur un plan environnemental. Au début, je trouvais lamentable qu'ils balancent leurs gourdes n'importe où.J'ai appris par la suite qu'il y a des gens payés pour les ramasser.Je trouve toujours le concept pas top et désuet, je suis sur qu'il y a moyen d'optimiser le truc sur un plan environnemental. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3077 Karma: 7655 Re: Une femme a une technique pour récupérer facilement l... Re: Une femme a une technique pour récupérer facilement l... 3 Excellent, je ne l'ai pas vu venir!



(le cycliste non plus! haha) gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2015 Karma: 1615 Re: Une femme a une technique pour récupérer facilement l... Re: Une femme a une technique pour récupérer facilement l... 0 Je vous présente Mrs Bean dark-nenes Je suis accro Inscrit le: 14/12/2007 Envois: 661 Karma: 1617 Re: Une femme a une technique pour récupérer facilement l... Re: Une femme a une technique pour récupérer facilement l... 0 @kpouer

Bah le truc c'est que les gourdes des cyclistes, sur un plan environnemental c'est pas grand chose. C'est surtout de la pollution visuelle, autrement les quelques kilos de plastique éparpillés ne vont pas détruire la faune et la flore locale (j'ai ce chiffre en tête : environ 2000 gourdes jetées durant une étape où il fait chaud, sur une étape d'environ 250km c'est pas très dense). Donc c'est compliqué de convaincre des dirigeants de fédération qui brassent des millions d'installer des infrastructures et de modifier des règlements "juste" pour quelques morceaux de plastiques. La seule chose sur laquelle on puisse compter pour les faire bouger c'est sur l'opinion publique, mais à part le tour de France et peut-être celui d'Italie, les autres compétitions sont moins populaires et personne ne râle en voyant des coureurs jeter des gourdes dans le Mercantour...



Mais ce qui pollue vraiment durant les grandes compétitions (et ça ne concerne pas que le cyclisme) ce sont les spectateurs qui eux s'en donnent mais alors... La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 669 Karma: 2741 Re: Une femme a une technique pour récupérer facilement l... Re: Une femme a une technique pour récupérer facilement l... 4 Oui, enfin, ramasser un bidon mais laisser trainer par terre un cycliste, c'est pas bon pour l'environnement. Déjà parce que c'est pas propre un truc tout jaune au bord de la route, mais aussi parce que lorsque le corps du cycliste se décompose, les substances anabolisantes qu'il libère viennent contaminer les nappes phréatiques. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des traces de jus de cycliste stéroïdique dans l'eau de notre robinet. nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 576 Karma: 852 Re: Une femme a une technique pour récupérer facilement l... Re: Une femme a une technique pour récupérer facilement l... 1 kpouer Comprend bien que les coureurs pros ne jettent pas leurs bidons par plaisir, c'est dans une optique de performance. Un bidon vide sur un vélo c'est du poids en plus dans les ascensions et donc un handicap.

Et souvent les bidons sont déjà récupérés par les spectateurs avant les organisateurs. Comprend bien que les coureurs pros ne jettent pas leurs bidons par plaisir, c'est dans une optique de performance. Un bidon vide sur un vélo c'est du poids en plus dans les ascensions et donc un handicap.Et souvent les bidons sont déjà récupérés par les spectateurs avant les organisateurs. Trucmachinchose Je viens d'arriver Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 5 Re: Une femme a une technique pour récupérer facilement l... Re: Une femme a une technique pour récupérer facilement l... 1 @kpouer



La plupart du temps ce sont des associations locales et donc bénévoles qui ramassent...

Par contre, sans pour autant défendre le geste des cyclistes, la plupart des déchets viennent des spectateurs eux mêmes...après une étape du tour, ce sont des tonnes de déchets tout le long.... Variel Je poste trop Inscrit le: 8/1/2009 Envois: 11660 Karma: 4129 Re: Une femme a une technique pour récupérer facilement l... Re: Une femme a une technique pour récupérer facilement l... 0 Une épuisette, pas un "filet de pêche".

Ce dernier est un engin servant à la capture du poisson, quand l'épuisette sert au pêcheur à la ligne. dark-nenes Je suis accro Inscrit le: 14/12/2007 Envois: 661 Karma: 1617 Re: Une femme a une technique pour récupérer facilement l... Re: Une femme a une technique pour récupérer facilement l... 4 @La_Koukouille

Bien sûr que si les bidons ç'a un impact. J'habite au bord d'une route souvent utilisée pour le Tour de France. Le chat de ma voisine a bu dans un bidon qui traînait après un passage des coureurs, et quand j'ai fait revenir le chat à la poêle tu aurais vu la couleur du sot-l'y-laisse... _Ayv7 Je viens d'arriver Inscrit le: 19/11/2013 Envois: 4 Re: Une femme a une technique pour récupérer facilement l... Re: Une femme a une technique pour récupérer facilement l... 0 C'est comme la pêche en générale, au filet ça ramène toujours de plus gros poissons que prévus... ^^ La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 669 Karma: 2741 Re: Une femme a une technique pour récupérer facilement l... Re: Une femme a une technique pour récupérer facilement l... 0 @dark-nenes méfiance, j'ai lu quelque part qu'on trouvait encore des traces de maillotjauniquine de 2009 dans l'eau qu'on boit. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3588 Karma: 5319 Re: Une femme a une technique pour récupérer facilement l... Re: Une femme a une technique pour récupérer facilement l... 0 Bientot il vont faire des gourdes facons pailles en papier au mc do...a la fin du tour de france la moitié des mecs seront morts de déshydratation...un tiers du corona......10 % d overdoses...bravo champion. T as gagné. Djizeusse Je suis accro Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 563 Karma: 993 Re: Une femme a une technique pour récupérer facilement l... Re: Une femme a une technique pour récupérer facilement l... 1 il n'est pas passé au travers les mailles du filet... CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14115 Karma: 17137 Re: Une femme a une technique pour récupérer facilement l... Re: Une femme a une technique pour récupérer facilement l... 0 Oh merde ! T'as l'air bête dans ce genre de situation Hebus25 Je suis accro Inscrit le: 30/1/2008 Envois: 1056 Karma: 1284 Re: Une femme a une technique pour récupérer facilement l... Re: Une femme a une technique pour récupérer facilement l... 0 Pourquoi ne pas simplement leur interdire de les balancer ?



Ils peuvent bien traîner une gourde sur quelques kilomètres....

Ou alors les obliger à les jeter à des points précis, à les rendre à la voiture, ....



Il existe plein de solutions bien meilleure que l'actuelle.