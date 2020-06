Vidéo : Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 minutes » (Canada) Posté par NPNLA

Dans la ville d'Ottawa au Canada, un piéton est agacé de voir des voitures se garer sur les pistes cyclables. Les automobilistes se justifient souvent en disant qu'ils en ont seulement pour deux minutes. Il a voulu faire la même chose en tant que piéton.



Vidéo (4mn6s) : Un piéton bloque la route « Juste pour 2 minutes » (Ottawa)





Sur le même sujet :

Vidéo : Nouvelle piste cyclable de Pantin Vidéo : Un cycliste installe une corne de brume sur son vélo Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1718 Karma: 2794 Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... 11



Et que le "j'en ai pour 2 minutes" n'est pas une excuse valable.



Visiblement, c'est loin d'être gagné pour tous le monde.





*Et je ne suis pas un cycliste* Il essaye de faire comprendre aux égoïstes que ce qui font à un impact plus important qu'ils ne le pensent.Et que le "j'en ai pour 2 minutes" n'est pas une excuse valable.Visiblement, c'est loin d'être gagné pour tous le monde.*Et je ne suis pas un cycliste* AlTi5 Kréatif Inscrit le: 16/5/2006 Envois: 11626 Karma: 2225 Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... 7 La version française ^^





BOUGE OU J'TE BOUGE ! (le petit instant vélo)

23 commentaires Auteur Conversation shinix Je suis accro Inscrit le: 16/3/2015 Envois: 508 Karma: 867 Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... 0 Faire chier des personnes qui n'y sont pour rien parce que des cons t'ont fait chier. Belle mentalité. MrRiendutout Je suis accro Inscrit le: 15/4/2014 Envois: 886 Karma: 975 Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... 0 Il est content Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1419 Karma: 1291 Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... 0 Oui, les gens qui font ça sont chiants et méritent qu'on leur fasse la morale.



Mais faire soi-même chier les autres qui n'ont rien demandé... c'est quoi le point?



Le type il est dans son auto en plus, va lui parler!



Y'en a qui sont de sacrés frustrés... Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 573 Karma: 1047 Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... 4 Demandez vous, à qui profite le crime ?

Quel est le seul usager qui n'a pas été impacté ?



Et bien voilà, c'est effectivement, encore une fois, la faute du motard. Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 390 Karma: 2566 Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... 5

@Schau

Oui, les gens qui font ça sont chiants et méritent qu'on leur fasse la morale.



Mais faire soi-même chier les autres qui n'ont rien demandé... c'est quoi le point?



Le type il est dans son auto en plus, va lui parler!



Y'en a qui sont de sacrés frustrés...

Haha, c'est mignon cette naïveté .



Va faire un tour de vélo en "allant parler" aux gens qui t'emmerdent, garés sur les pistes cyclables.

Tu vas très vite te lasser de t'arrêter tous les 100m et de te faire limite insulter un coup sur deux.



Et non, les gens qui font ça ne méritent pas qu'on leur fasse la morale, ils s'en branle bien trop. Ils méritent juste une amende... et il est là le problème, cette infraction n'étant jamais punie, elle n'a pas lieu de s'arrêter.



M'enfin, la meilleure solution reste la patiente, dans une dizaine d'années ou deux, les voitures ne seront plus autorisées en ville et le problème sera réglé. Citation :Haha, c'est mignon cette naïvetéVa faire un tour de vélo en "allant parler" aux gens qui t'emmerdent, garés sur les pistes cyclables.Tu vas très vite te lasser de t'arrêter tous les 100m et de te faire limite insulter un coup sur deux.Et non, les gens qui font ça ne méritent pas qu'on leur fasse la morale, ils s'en branle bien trop. Ils méritent juste une amende... et il est là le problème, cette infraction n'étant jamais punie, elle n'a pas lieu de s'arrêter.M'enfin, la meilleure solution reste la patiente, dans une dizaine d'années ou deux, les voitures ne seront plus autorisées en ville et le problème sera réglé. Perlimpinpin Je viens d'arriver Inscrit le: 6/10/2017 Envois: 3 Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... 0 Traffic automobile : 18 véhicules à la minute

Traffic cycliste : 0.3 vélos à la minute (estimation, on en voit aucun sur les 5 minutes de la vidéo)



Peut-être que la comparaison n'est pas tout à fait valable du coup? AlTi5 Kréatif Inscrit le: 16/5/2006 Envois: 11626 Karma: 2225 Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... 7 La version française ^^





BOUGE OU J'TE BOUGE ! (le petit instant vélo) kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1718 Karma: 2794 Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... 11



Et que le "j'en ai pour 2 minutes" n'est pas une excuse valable.



Visiblement, c'est loin d'être gagné pour tous le monde.





*Et je ne suis pas un cycliste* Il essaye de faire comprendre aux égoïstes que ce qui font à un impact plus important qu'ils ne le pensent.Et que le "j'en ai pour 2 minutes" n'est pas une excuse valable.Visiblement, c'est loin d'être gagné pour tous le monde.*Et je ne suis pas un cycliste* xalsr Je viens d'arriver Inscrit le: 3/9/2008 Envois: 92 Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... 0 @shinix oui en général ça c'est plus français, du style on fait des grèves ou des manifs qui bloquent des routes et qui font chier un max de monde pour les "sensibiliser" dark-nenes Je suis accro Inscrit le: 14/12/2007 Envois: 662 Karma: 1630 Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... 1 Oui certes il fait chier d'autres personnes mais c'est justement pour montrer l'absurdité du truc

Les voitures qui se garent sur la piste cyclable, il y en a tous les jours et peu de gens disent quoi que ce soit

Un piéton qui reste au milieu de la route, ça paraît complètement absurde et c'est connard, tout le monde réagit mais en vrai c'est exactement la même chose. Alors je suis pas pour faire chier d'autres gens mais bon, pour l'expérience sociale ça fait pas de mal ^^ -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3344 Karma: 1056 Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... 0

Faire chier des personnes qui n'y sont pour rien parce que des cons t'ont fait chier. Belle mentalité.

Résumé des gilets jaunes 2019 non? ^^





Citation :

@dark-nenes

mais en vrai c'est exactement la même chose.

À ceci près qu'il n'est passé aucun vélo, alors qu'il a embêté beaucoup de voitures. Citation :Résumé des gilets jaunes 2019 non? ^^Citation :À ceci près qu'il n'est passé aucun vélo, alors qu'il a embêté beaucoup de voitures. Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1419 Karma: 1291 Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... 0 @Mopimoi

Ah mais ça d'accord: ils n'en ont rien à faire.



Mais ça résout quoi d'emmerder les gens qui n'ont rien demandé?



Entre perdre son temps auprès de la personne concernée et perdre son temps en faisant chier les autres... Bolti Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2018 Envois: 40 Karma: 60 Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... 0 Alors je suis cycliste et j'ai une question ! Si je percute une voiture a l'arrêt sur une piste cyclable qui est en tord ? Merci !



J'ai percuté en rentrant du taff une bagnole que je ne voyais pas au détour d'un virage en pleine piste cyclable et je me suis pris de plein fouet, j'lui ait défoncé sont feu arrière et un bout de carosserie, moi j'ai bien mal au bras droit et au coude !



Merci pour votre aide Koreusiens ! -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3344 Karma: 1056 Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... 0

@Bolti

Alors je suis cycliste et j'ai une question ! Si je percute une voiture a l'arrêt sur une piste cyclable qui est en tord ? Merci !



J'ai percuté en rentrant du taff une bagnole que je ne voyais pas au détour d'un virage en pleine piste cyclable et je me suis pris de plein fouet, j'lui ait défoncé sont feu arrière et un bout de carosserie, moi j'ai bien mal au bras droit et au coude !



Merci pour votre aide Koreusiens !



Mon avis:

Tu es en torT (avec un t) par rapport à la voiture (civil, donc tu dois lui payer les réparations).

La voiture est en tort par rapport au code de la route (pénal, donc il devrait payer une amende à l'état).





PS: après réflexion, pas sûr que tu sois en tort puisqu'il était mal garé... Mais ce sera au juge ou assurance de décider au cas par cas. Citation :Mon avis:Tu es en torT (avec un t) par rapport à la voiture (civil, donc tu dois lui payer les réparations).La voiture est en tort par rapport au code de la route (pénal, donc il devrait payer une amende à l'état).PS: après réflexion, pas sûr que tu sois en tort puisqu'il était mal garé... Mais ce sera au juge ou assurance de décider au cas par cas. https://www.april.fr/informations/accident-et-voiture-mal-garee-comment-serez-vous-indemnise-par-votre-assurance-auto Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 1152 Karma: 579 Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... 0 shinix essayer de faire en sorte que les gens se rendent compte qu'ils font chier les autres par des gestes insignifiant.



Tellement insignifiant que si on ne tente pas de leur faire remarquer, eux memes ne les remarquent meme pas et voit pas en quoi c'est chiant.

Au moins c'est la mentalité d'un mec qui essaye de faire bouger les choses.



Finalement c'est pas si mal. Ca me rappelle cette fable de Pierre Rabhi :

La vidéo est déjà passée :



La légende du colibri, par Pierre Rabhi essayer de faire en sorte que les gens se rendent compte qu'ils font chier les autres par des gestes insignifiant.Tellement insignifiant que si on ne tente pas de leur faire remarquer, eux memes ne les remarquent meme pas et voit pas en quoi c'est chiant.Au moins c'est la mentalité d'un mec qui essaye de faire bouger les choses.Finalement c'est pas si mal. Ca me rappelle cette fable de Pierre Rabhi :La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2419441 La légende du colibri, par Pierre Rabhi Arsenick J'aime glander ici Inscrit le: 13/12/2006 Envois: 6044 Karma: 786 Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... 0 @AlTi5 Tu remarquera que des incivilités y en a des deux côtés: le cycliste à 3:50 qui ne respecte pas le passage pour piéton représente lui aussi un danger pour la sécurité des autres. chbenz Je masterise ! Inscrit le: 30/7/2014 Envois: 3916 Karma: 4287 En ligne ! Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... 1 Tous les jours je remonte à vélo une rue avec stationnement unilatéral, j'ai la priorité puisque le stationnement est dans l'autre sens.



Tous les jours il y a une voiture qui s'engage malgré tout (souvent un SUV...) et qui râle parce que je ne monte pas sur le trottoir pour la laisser passer.



Tous les jours ça irrite...



(merci ça va mieux...) Ezekiel Je m'installe Inscrit le: 9/10/2004 Envois: 251 Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... 0 Il y a oublié de mettre les warnings, c'est pour ça que ça marche pas bien!



Il aurait un panneau qui dit "Je ne suis là que pour une minute, comme la voiture à côté", il serait moins incompris.



Sinon, j'ai ri. DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 619 Karma: 832 Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... 1 #bikerlivesmatter Ozida Je m'installe Inscrit le: 10/12/2010 Envois: 350 Karma: 149 Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... 0 @-MaDJiK-



Mesure ta chance d'être bien né, imbécile. ouais Je m'installe Inscrit le: 26/4/2013 Envois: 288 Karma: 182 Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... 0 Il n'a même pas de vélo.

On appelle ça un "gardener dog". Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 546 Karma: 704 Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... 0

@Ozida

@-MaDJiK-



Mesure ta chance d'être bien né, imbécile.



J'ai peut-être pas compris.. dans le doute on va partir là-dessus. Tu peux expliquer ton commentaire? Citation :J'ai peut-être pas compris.. dans le doute on va partir là-dessus. Tu peux expliquer ton commentaire? Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 3892 Karma: 4125 Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... Re: Quand un piéton bloque les voitures « juste pour 2 mi... 0 Il vaudrait mieux lui coller un autocollant géant "juste 2 minutes" sur le pare brise : un truc qui prend bien deux minutes à enlever! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.