Vidéo : Un enfant met son téléphone au micro-ondes en live sur Twitch Posté par MoonMoon

Un enfant met son téléphone dans un four à micro-ondes pendant un live sur Twitch.



Vidéo (22s) : Un enfant met son téléphone au micro-ondes sur Twitch





Vidéo : Ne pas utiliser le bouton Popcorn Vidéo : Se « cimenter » la tête dans un four à micro-ondes Vidéo : Oeuf dur dans un micro-ondes Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier

15 commentaires Auteur Conversation Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 5726 Karma: 2344 Re: Un enfant met son téléphone au micro-ondes en live su... Re: Un enfant met son téléphone au micro-ondes en live su... 0 To be continued ... Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21178 Karma: 17167 Re: Un enfant met son téléphone au micro-ondes en live su... Re: Un enfant met son téléphone au micro-ondes en live su... 3 Pour la science. qsghjklm Je viens d'arriver Inscrit le: 10/7/2017 Envois: 53 Karma: 108 Re: Un enfant met son téléphone au micro-ondes en live su... Re: Un enfant met son téléphone au micro-ondes en live su... 2 tant qu'il essaye pas avec le cochon d'inde Yazguen Je poste trop Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 11586 Karma: 9401 Re: Un enfant met son téléphone au micro-ondes en live su... Re: Un enfant met son téléphone au micro-ondes en live su... 6 Je pense qu'il y a un truquage, puisque qu'à la fin, on voit le fond vert ! pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6227 Karma: 1611 Re: Un enfant met son téléphone au micro-ondes en live su... Re: Un enfant met son téléphone au micro-ondes en live su... 0 Géniale l'expérience.. momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 142 Karma: 353 Re: Un enfant met son téléphone au micro-ondes en live su... Re: Un enfant met son téléphone au micro-ondes en live su... 0 intéressant...... ou pas... Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8258 Karma: 20427 En ligne ! Re: Un enfant met son téléphone au micro-ondes en live su... Re: Un enfant met son téléphone au micro-ondes en live su... 1 Quand j'étais petit mon frère m'a convaincu de mettre une fourchette dans la prise de courant pour voir ce que ça faisait... Ça lasse vite ce genre d'expérience DevdX Je suis accro Inscrit le: 19/6/2014 Envois: 903 Karma: 1257 Re: Un enfant met son téléphone au micro-ondes en live su... Re: Un enfant met son téléphone au micro-ondes en live su... 0 1. Pourquoi ce gamin a un téléphone à son âge ?

2. A quel moment un gamin aussi jeune fait déjà des streams sur Twitch ?

3. Comment il fait pour ne pas savoir qu'un téléphone dans un micro-ondes c'est pas une bonne idée ?

4. Mais merde où sont ses parents ?! Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4991 Karma: 4703 Re: Un enfant met son téléphone au micro-ondes en live su... Re: Un enfant met son téléphone au micro-ondes en live su... 0 @DevdX

Heureux de voir qu'il y a encore des personnes pour se poser les questions essentielles (gamin+smartphone+buzz télécommandé). larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 597 Karma: 937 En ligne ! Re: Un enfant met son téléphone au micro-ondes en live su... Re: Un enfant met son téléphone au micro-ondes en live su... 0 Le tel n'est pas cuit puisqu'on a la vidéo asthalis Je masterise ! Inscrit le: 18/9/2007 Envois: 2603 Karma: 425 Re: Un enfant met son téléphone au micro-ondes en live su... Re: Un enfant met son téléphone au micro-ondes en live su... 0 Il y en a quand même qui sont pas bien cuits (c'est le cas de le dire).

Si c'est son propre portable, je pense qu'il n'est pas prêt d'en avoir un autre.

Si c'est celui de ses parents, la soirée risque d'être sympa... foetis Je masterise ! Inscrit le: 1/10/2014 Envois: 3480 Karma: 2046 Re: Un enfant met son téléphone au micro-ondes en live su... Re: Un enfant met son téléphone au micro-ondes en live su... 0

@larzuc

Le tel n'est pas cuit puisqu'on a la vidéo



@larzuc En même temps le principe d'un live..... Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 595 Karma: 704 Re: Un enfant met son téléphone au micro-ondes en live su... Re: Un enfant met son téléphone au micro-ondes en live su... 0 Pour ca que les enfants sont pas autorisé à streamer sur Twitch !