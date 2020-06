Vidéo : Le réflexe d'un conducteur de tramway sauve la vie d'un homme (Hongrie) Posté par Skwatek

Un homme chute devant un tramway à Budapest, en Hongrie, mais n'est que légèrement blessé grâce au réflexe du conducteur du tram.



Vidéo (12s) : Un homme tombe devant un tramway





Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3592 Karma: 5320 Re: Le réflexe d'un conducteur de tramway sauve la v... 2 Les réflexes du conducteur et le bon maintien en etat de la machine aussi... camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 638 Karma: 2049 Re: Le réflexe d'un conducteur de tramway sauve la v... 0 Jinroh

Citation : et le bon maintien en etat de la machine aussi...

Ou pas, puisque le tram a rouler 5 mètres sur lui et il n'a été que légèrement blessé Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 5728 Karma: 2346 Re: Le réflexe d'un conducteur de tramway sauve la v... 0 @Jinroh

C'est aussi la qu'on peut se poser la question , un tram autonome gérer par une I*A aurait elle fait aussi bien que l'homme ?

Sur la réflexion , je suis . eric1906 Levis Inscrit le: 10/4/2008 Envois: 501 Karma: 87 Re: Le réflexe d'un conducteur de tramway sauve la v... 0





C'est aussi la qu'on peut se poser la question , un tram autonome gérer par une I*A aurait elle fait aussi bien que l'homme ?







@Loom-

@Loom-

@Jinroh





C'est aussi la qu'on peut se poser la question , un tram autonome gérer par une I*A aurait elle fait aussi bien que l'homme ?







Sur la réflexion , je suis .



Probablement mieux même, dans ce cas de figure précis. Citation :Probablement mieux même, dans ce cas de figure précis. Framby Je m'installe Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 435 Karma: 1398 Re: Le réflexe d'un conducteur de tramway sauve la v... Re: Le réflexe d'un conducteur de tramway sauve la v... 0



Sinon, sur un autre sujet, ça ne doit pas être facile tous les jours de se balader avec un rond flou autour de soit! Ca doit être sacrément pénible au quotidien! J'essaie de comprendre comment le mec a bien pu tomber.Sinon, sur un autre sujet, ça ne doit pas être facile tous les jours de se balader avec un rond flou autour de soit! Ca doit être sacrément pénible au quotidien! alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 7057 Karma: 2964 Re: Le réflexe d'un conducteur de tramway sauve la v... Re: Le réflexe d'un conducteur de tramway sauve la v... 0 Moi, j'ai l'impression que c'est une tentative de suicide : le gars il bougeait pas, et d'un seul coup, il s'est mis à courir vers les voies du tram.





@Framby

