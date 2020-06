Vidéo : Un homme pêche dans un fleuve près d'une carrière (Ukraine) Posté par Skwatek

En Ukraine, un homme pêche dans un fleuve près d'une carrière mais s’aperçoit que ce n'est finalement pas une très bonne idée.





Vidéo (50s) : Pêcheur vs Explosion dans une carrière





Vidéo : Explosion d'un camping-car Vidéo : Un homme chanceux évite une pierre pendant une démolition Vidéo : Un pêcheur a une prise inattendue

aenaryon J'aime glander ici Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 6244 Karma: 650 Re: Un homme pêche dans un fleuve près d'une carrièr... 2 Purée ! Peut être est il tétanisé, mais je ne comprends pas pourquoi il ne fuit pas en voyant les pierres retomber de plus en plus près de lui. Oo Saucisson666 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2015 Envois: 755 Karma: 841 Re: Un homme pêche dans un fleuve près d'une carrièr... 1 Une vieille technique de pêche de 1944 PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10772 Karma: 9901 Re: Un homme pêche dans un fleuve près d'une carrièr... 0 La pêche à la dynamite en Ukraine, ça ne rigole pas ! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 706 Karma: 973 Re: Un homme pêche dans un fleuve près d'une carrièr... 2 Vu comment il reste de marbre, on sait de quel type était la carrière ! TheDarkgg Je m'installe Inscrit le: 3/12/2015 Envois: 260 Karma: 118 Re: Un homme pêche dans un fleuve près d'une carrièr... 0 aenaryon /URL/ /URL/ Pourquoi restons-nous parfois figé par le danger /URL/ Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3467 Karma: 14294 Re: Un homme pêche dans un fleuve près d'une carrièr... 1 Si l'explosion est d'origine nucléaire, il n'a rien à craindre. Les nuages de radiation Ukrainiens savent s'arrêter aux frontières et autres limites au sol. Celui-ci s'arrêtera sûrement à la rivière. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2276 Karma: 4964 Re: Un homme pêche dans un fleuve près d'une carrièr... 6 d'où les baleines à bosses. Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 835 Karma: 1626 Re: Un homme pêche dans un fleuve près d'une carrièr... 5 @dtclulu et la baleine bleu. nightmaster Je m'installe Inscrit le: 17/6/2013 Envois: 224 Karma: 242 Re: Un homme pêche dans un fleuve près d'une carrièr... 0

Crocodile Dundee II - Mick Goes Fishing Syden Je m'installe Inscrit le: 28/7/2017 Envois: 104 Karma: 113 Re: Un homme pêche dans un fleuve près d'une carrièr... Re: Un homme pêche dans un fleuve près d'une carrièr... 0

Il y a aussi le temps de comprendre ce qui se passe, puis le fait de se demander dans quelle direction aller... dans la mesure ou les cailloux tombent de partout, même si ça tend à se rapprocher, Quelle que soit la direction où il court, il est susceptible de s'en prendre une...



Citation :

@Barbatos

Si l'explosion est d'origine nucléaire, il n'a rien à craindre. Les nuages de radiation Ukrainiens savent s'arrêter aux frontières et autres limites au sol. Celui-ci s'arrêtera sûrement à la rivière.



Ha oui, comme c'est arrivé il ya quelques années, en effet. Ca s'est arreté pile à nos frontieres. C'est quand meme bien fait...

Il n'y aurait pas que la peur qui contribuerait au fait que je reste sur place.Il y a aussi le temps de comprendre ce qui se passe, puis le fait de se demander dans quelle direction aller... dans la mesure ou les cailloux tombent de partout, même si ça tend à se rapprocher, Quelle que soit la direction où il court, il est susceptible de s'en prendre une...Citation : Ha oui, comme c'est arrivé il ya quelques années, en effet. Ca s'est arreté pile à nos frontieres. C'est quand meme bien fait...Comme ça, aucun d'entre nous n'a été irradié Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 566 Karma: 1014 En ligne ! Re: Un homme pêche dans un fleuve près d'une carrièr... 0 aenaryon Parce qu'il est littéralement sur le cul ! Le temps que tu réalises ce qu'il se passe, de mesurer le danger, c'est déjà trop tard Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 391 Karma: 2579 Re: Un homme pêche dans un fleuve près d'une carrièr... 0

@Syden

Citation :

@Barbatos

Si l'explosion est d'origine nucléaire, il n'a rien à craindre. Les nuages de radiation Ukrainiens savent s'arrêter aux frontières et autres limites au sol. Celui-ci s'arrêtera sûrement à la rivière.



Ha oui, comme c'est arrivé il ya quelques années, en effet. Ca s'est arreté pile à nos frontieres. C'est quand meme bien fait...

Comme ça, aucun d'entre nous n'a été irradié

Syden Je m'installe Inscrit le: 28/7/2017 Envois: 104 Karma: 113 Re: Un homme pêche dans un fleuve près d'une carrièr... 0 @Mopimoi



Mince c'est vrai... J'ai voulu faire le malin.

Merci pour ce rappel à l'ordre



_Servietsky_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 2612 Karma: 3126 En ligne ! Re: Un homme pêche dans un fleuve près d'une carrièr... 1 J'adore la pêche !



