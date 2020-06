Re: Yattie Westfield joue de la guitare et de la batterie...

Boh, il n'a rien inventé hein, on a bien notre bon vieux Rémy Bricka

Re: Yattie Westfield joue de la guitare et de la batterie...

Je viens d'arriver Inscrit le: 11/12/2008 Envois: 48 Karma: 238