Sauvetage d'une otarie à fourrure avec une ligne...



En tout cas, il y a une sorte de "sérénité" chez les animaux qui se savent perdus (ici, à tort, mais quand même).

On dirait qu'il lâche prise et accepte presque son sort.



EDIT : Ah ouais en fait les mecs ont une chaine entière dédiée exclusivement à ce type de sauvetage. A croire que la situation est hyper courante :



