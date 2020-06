Vidéo : Quand un petit chien a trop chaud dans sa cage Posté par Skwatek

Un petit chien a trop chaud dans sa cage alors il décide de prendre les choses en patte !







Vidéo (22s) : Un petit chien a trop chaud





Sur le même sujet :

Vidéo : Un singe épluche soigneusement une banane Vidéo : Jesse le chien utile n°3 Vidéo : Un chat et son esclave Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Pandor29 Je m'installe Inscrit le: 28/3/2010 Envois: 378 Karma: 90 Re: Quand un petit chien a trop chaud dans sa cage Re: Quand un petit chien a trop chaud dans sa cage 0 C'est quoi le principe de mettre sont chien en cage a la maison? Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 654 Karma: 669 Re: Quand un petit chien a trop chaud dans sa cage Re: Quand un petit chien a trop chaud dans sa cage 0 @Pandor29 J'en ai vu plein en chine faire ça. Là où j'étais, le chien du voisin était en cage sur le balcon et aboyais toute la journée avec un son aigüe, je pense qu'il était devenu fou. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3594 Karma: 5329 Re: Quand un petit chien a trop chaud dans sa cage Re: Quand un petit chien a trop chaud dans sa cage 2

Attention a Croquette... Clovis33 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/10/2008 Envois: 13 Re: Quand un petit chien a trop chaud dans sa cage Re: Quand un petit chien a trop chaud dans sa cage 1 @Pandor29

C'est quoi le principe de mettre sont chien en cage a la maison?



C'est assez fréquent en Asie, en fait la cage fait office de niche (ou coussin pour ceux qui vivent en intérieure chez nous). La cage n'est pas forcément fermée, elle ne l'est d’ailleurs par dans la vidéo, c'est juste leur coin à eu où ils se posent et se sentent en sécurité. maxbren Je viens d'arriver Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 73 Karma: 400 Re: Quand un petit chien a trop chaud dans sa cage Re: Quand un petit chien a trop chaud dans sa cage 0 Pandor29 GodTenore Je m'installe Inscrit le: 20/5/2016 Envois: 190 Karma: 193 En ligne ! Re: Quand un petit chien a trop chaud dans sa cage Re: Quand un petit chien a trop chaud dans sa cage 0 Quel jeu d'acteur ce garçon ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.