Vidéo : Un jeune apprenti est chargé de graisser une enclume Posté par Skwatek

Des ouvriers font une blague à un jeune apprenti en lui demandant de lubrifier une enclume avec une pompe à graisse.





Vidéo () : Graisser une enclume (Blague)





Sur le même sujet :

Vidéo : Récolter des étincelles dans un atelier de soudure (Blague) Vidéo : Des plombiers font une blague à un électricien Vidéo : Lancer d'enclume Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3097 Karma: 7683 En ligne ! Re: Un jeune apprenti est chargé de graisser une enclume Re: Un jeune apprenti est chargé de graisser une enclume 3 J'approuve ce genre de blagues bon enfant, il s'en souviendra Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 8228 Karma: 5503 Re: Un jeune apprenti est chargé de graisser une enclume Re: Un jeune apprenti est chargé de graisser une enclume 3 Ca manque d'huile de coude tout ça tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2273 Karma: 2829 Re: Un jeune apprenti est chargé de graisser une enclume Re: Un jeune apprenti est chargé de graisser une enclume 2 moi on m'envoyer chercher le marteau a bomber le verre. bon la première fois je me suis fait eu, les fois suivante j'en profiter pour aller trainer dans les couloirs ^^ oui-mais-non Je m'installe Inscrit le: 13/6/2017 Envois: 234 Karma: 275 Re: Un jeune apprenti est chargé de graisser une enclume Re: Un jeune apprenti est chargé de graisser une enclume 3 Haha, qu'il est con !

Non en fait il est en apprentissage. Il est là pour apprendre et il fait ce qu'on lui demande de faire, sans la ramener. ALRIK Je m'installe Inscrit le: 27/12/2014 Envois: 117 Karma: 158 Re: Un jeune apprenti est chargé de graisser une enclume Re: Un jeune apprenti est chargé de graisser une enclume 0 Oui , mon père envoyait les apprentis chercher la corde à tourner le vent pour faire sécher le foin !! Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3599 Karma: 5344 En ligne ! Re: Un jeune apprenti est chargé de graisser une enclume Re: Un jeune apprenti est chargé de graisser une enclume 0 Si ca tombe c est pas une blague et le tout premier apprenti y croyait et a fait perpetuet cette tache depuis des générations.. psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 303 Karma: 612 Re: Un jeune apprenti est chargé de graisser une enclume Re: Un jeune apprenti est chargé de graisser une enclume 1 en boulangerie,on envoyait l'apprenti chercher un sceau de vapeur chez un confrère ^^ Desinvolte Je suis accro Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 753 Karma: 359 Re: Un jeune apprenti est chargé de graisser une enclume Re: Un jeune apprenti est chargé de graisser une enclume 0 mouais.. tout le monde sait que c'est simple de faire ce genre de blague à un apprentis ou un stagiaire, un bon moyen pour en faire un employé qui doute de tout, de futures saloperies de contestataires qui nous bloqueront nos rond-points avec leurs putains de gilet-jaunes. Merci ! roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1033 Karma: 2837 Re: Un jeune apprenti est chargé de graisser une enclume Re: Un jeune apprenti est chargé de graisser une enclume 2 Certains cherchent toujours la lime a épaissir x) Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8291 Karma: 20502 Re: Un jeune apprenti est chargé de graisser une enclume Re: Un jeune apprenti est chargé de graisser une enclume 1 Les électriciens envoient l'apprentit chercher un tube de cyprine pour aider les fils à glisser dans les gaines MYRRZINN 1 Kilo de plus Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1024 Karma: 1390 En ligne ! Re: Un jeune apprenti est chargé de graisser une enclume Re: Un jeune apprenti est chargé de graisser une enclume 1 Faut de la graisse pour enclumer ? LikeAvirgin Je m'installe Inscrit le: 9/11/2015 Envois: 129 Karma: 128 Re: Un jeune apprenti est chargé de graisser une enclume Re: Un jeune apprenti est chargé de graisser une enclume 1 @Scruffy et un carton d'étincelles pour la soudeuse haha Surzurois Je masterise ! Inscrit le: 16/9/2010 Envois: 3627 Karma: 2972 En ligne ! Re: Un jeune apprenti est chargé de graisser une enclume Re: Un jeune apprenti est chargé de graisser une enclume 0



Dans le genre y'a aussi l'échelle à monter les blancs en neige, le niveau à bulle fixe et plein d'autres Les blague de ce genre c'est juste excellentDans le genre y'a aussi l'échelle à monter les blancs en neige, le niveau à bulle fixe et plein d'autres Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.