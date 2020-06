Vidéo : Un enfant attrape un serpent en jouant avec un chien Posté par Skwatek

Un petit garçon attrape un serpent en jouant à lancer un morceau de bois à son chien.





Il s'agit d'une vipère à collerette, une espèce extrêmement venimeuse.

Son poison est foudroyant et peut tuer un lapin adulte en 13,58sec.

Elle est reconnaissable à sa robe pourpre et à sa tête en V, typique de la famille de Vépiroïdecythius.





Nan je déconne, j'en sais foutre rien.

Mais beaux réflexes du daron ! Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 71382 Karma: 5897 Re: Un enfant attrape un serpent en jouant avec un chien Re: Un enfant attrape un serpent en jouant avec un chien 0 Que le chien le prenne dans sa gueule, ça par contre ce n'est pas grave. jeff2kannes Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2020 Envois: 14 Re: Un enfant attrape un serpent en jouant avec un chien Re: Un enfant attrape un serpent en jouant avec un chien 2 @Crazy-13

Son poison est foudroyant et peut tuer un lapin adulte en 13,58sec.

Elle est reconnaissable à sa robe pourpre et à sa tête en V, typique de la famille de Vépiroïdecythius.





Nan je déconne, j'en sais foutre rien.

Mais beaux réflexes du daron ! Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 71382 Karma: 5897 Re: Un enfant attrape un serpent en jouant avec un chien Re: Un enfant attrape un serpent en jouant avec un chien 0 Que le chien le prenne dans sa gueule, ça par contre ce n'est pas grave. jeff2kannes Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2020 Envois: 14 Re: Un enfant attrape un serpent en jouant avec un chien Re: Un enfant attrape un serpent en jouant avec un chien 2 @Crazy-13



Moins grave que son gamin enfin c'est mon avis ... Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 71382 Karma: 5897 Re: Un enfant attrape un serpent en jouant avec un chien Re: Un enfant attrape un serpent en jouant avec un chien 0 jeff2kannes ça c'est juste parce que je préfère les chiens aux enfants. ça c'est juste parce que je préfère les chiens aux enfants. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2685 Karma: 8542 Re: Un enfant attrape un serpent en jouant avec un chien Re: Un enfant attrape un serpent en jouant avec un chien 0 Encore une video a ajouter au compil reflexe de daron. bipbip Je viens d'arriver Inscrit le: 1/5/2020 Envois: 17 Re: Un enfant attrape un serpent en jouant avec un chien Re: Un enfant attrape un serpent en jouant avec un chien 0 Le serpent est dans la vidéo depuis la première image et personne ne le voit. C'est quand même beau la nature. DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 623 Karma: 833 Re: Un enfant attrape un serpent en jouant avec un chien Re: Un enfant attrape un serpent en jouant avec un chien 1 Ou comment rater le buzz. Parce que bon des gosses tu peux en refaire hein... LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3099 Karma: 7687 Re: Un enfant attrape un serpent en jouant avec un chien Re: Un enfant attrape un serpent en jouant avec un chien 0 J'aime pas les serpents