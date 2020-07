Vidéo : La fabrication d'un sous-marin en Lego avec des couplages magnétiques Posté par Dumnac

Un sous-marin radiocommandé réalisé avec une boite étanche et des pièces de Lego ainsi que des couplages magnétiques.







Vidéo (6mn14s) : Un sous-marin en Lego avec des couplages magnétiques





Sur le même sujet :

Auteur Conversation Yazguen Je poste trop Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 11596 Karma: 9461 Re: La fabrication d'un sous-marin en Lego avec des ... Re: La fabrication d'un sous-marin en Lego avec des ... 1 Braveau pour son beau Legeau pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6235 Karma: 1618 Re: La fabrication d'un sous-marin en Lego avec des ... Re: La fabrication d'un sous-marin en Lego avec des ... 1



(https://www.koreus.com/modules/newbb/topic43364.html) L'armée de la RDC a acheté les plans impcarlitos Je viens d'arriver Inscrit le: 28/6/2010 Envois: 37 Karma: 65 Re: La fabrication d'un sous-marin en Lego avec des ... Re: La fabrication d'un sous-marin en Lego avec des ... 1 J'adore les ingénieur.e.s LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3108 Karma: 7698 En ligne ! Re: La fabrication d'un sous-marin en Lego avec des ... Re: La fabrication d'un sous-marin en Lego avec des ... 0 Je suis fasciné! Simple, efficace, excellent! BRAVO! kikekoi Je suis accro Inscrit le: 24/1/2008 Envois: 849 Karma: 750 Re: La fabrication d'un sous-marin en Lego avec des ... Re: La fabrication d'un sous-marin en Lego avec des ... 0 Il faut que j'essaye !! Mais d'abord il faut que je construise un tractopelle en Lego pour creuser une piscine pit07 Je m'installe Inscrit le: 10/12/2007 Envois: 409 Karma: 226 En ligne ! Re: La fabrication d'un sous-marin en Lego avec des ... Re: La fabrication d'un sous-marin en Lego avec des ... 0 Quelqu'un a compris ce qu'il a fait à 3:46 pour son probleme de pression ? Fafoune Je m'installe Inscrit le: 12/10/2012 Envois: 226 Karma: 330 En ligne ! Re: La fabrication d'un sous-marin en Lego avec des ... Re: La fabrication d'un sous-marin en Lego avec des ... 0 J'aimerai tellement avoir autant d'imagination et de capacités!

...Bon en attendant on va rester sur des lasagnes à mettre dans le tup'. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2277 Karma: 4990 En ligne ! Re: La fabrication d'un sous-marin en Lego avec des ... Re: La fabrication d'un sous-marin en Lego avec des ... 0 pit07 avec le poids de l'eau , le couvercle s'enfonce et cela augmente la pression à l'interieur ; il consolide donc le couvercle avec des pièces qui ne plient pas.

