Vidéo : Une petite compilation de personnes relevant le défi du Basketball Beer Rocket Posté par Koreus

Un nouveau défi sur Tik Tok, le Basketball Beer Challenge qui consiste à faire rebondir un ballon de basket avec une bouteille de bière ouverte et posée sur le dessus. Le but étant de rattraper la bouteille.



Vidéo (1mn27s) : Basketball Beer Challenge





Vidéo : Manger du Surströmming pour son anniversaire Vidéo : Ice Bucket Challenge Fails Compilation Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Salamafet Je viens d'arriver Inscrit le: 19/7/2011 Envois: 98 Karma: 213 Re: Une petite compilation de personnes relevant le défi ... Re: Une petite compilation de personnes relevant le défi ... 0 Les américains... momoaliz Je suis accro Inscrit le: 13/10/2015 Envois: 1913 Karma: 1202 Re: Une petite compilation de personnes relevant le défi ... Re: Une petite compilation de personnes relevant le défi ... 4 Franchement, les "défis" des fois ça part de bons sentiments (type ice bucket) et c'est pas mal mais celui là...

@UltimateByte

Boarf, ils sont jeunes. Faire des conneries débiles et non méchantes c'est toujours drôle. Ici c'est bon délire entre pote, pourquoi pas.

tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2276 Karma: 2833 Re: Une petite compilation de personnes relevant le défi ... Re: Une petite compilation de personnes relevant le défi ... 0 je trouve ça marrant ^^ ça fait pas d'mal, c'est sans risque et on rigole voila ! pokeisback Je viens d'arriver Inscrit le: 25/4/2013 Envois: 1 Re: Une petite compilation de personnes relevant le défi ... Re: Une petite compilation de personnes relevant le défi ... 1

Le canon de Galilée Principe du canon de Galilée pour les curieux



Le canon de Galilée Principe du canon de Galilée pour les curieuxLe canon de Galilée Kaishu Je m'installe Inscrit le: 27/1/2005 Envois: 129 Karma: 103 Re: Une petite compilation de personnes relevant le défi ... Re: Une petite compilation de personnes relevant le défi ... 0 @UltimateByte En tout cas, eux, ça à l'air de les faire beaucoup rire....



On a tous connus des moment de rigolade en famille ou entre amis sur des choses complètement débiles, maintenant de là à partager ce moment privé avec monde entier... Roncho Je suis accro Inscrit le: 5/6/2014 Envois: 1820 Karma: 945 Re: Une petite compilation de personnes relevant le défi ... Re: Une petite compilation de personnes relevant le défi ... 0

@UltimateByte

@UltimateByte

A aucun moment.Les gens sont juste des moutons. Et tous ces challenge le prouvent.

Et les platefromes comme tik-tok s'en regalent parce que ca leur fait potentiellement des nouveaux clients...



Etmon vis ici est tout aussi inutile, ca changera pas ce monde de merde d'inutilité égocentrique qui est devenu la norme.



poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2220 Karma: 506 Re: Une petite compilation de personnes relevant le défi ... Re: Une petite compilation de personnes relevant le défi ... 0 C'est nul, il y a que les vendeurs de bières qui vont être contents...