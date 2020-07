Vidéo : Des pêcheurs aident un ours avec la tête coincée dans un bidon en plastique (États-Unis) Posté par Skwatek

Une famille de pêcheurs vient en aide à un jeune ours qui nage à la surface du lac Marsh-Miller, dans le Wisconsin, avec la tête coincée dans un bidon en plastique.





Vidéo (1mn52s) : Un ours avec la tête coincée dans un bidon en plastique





Il avait enfin réussi à avoir son masque de plongée !!!

Non mais de quoi je me mêle à la fin ?

Une petite vidéo touchante, ça fait du bien aussi de temps en temps

Ting, il se fait un masque avec les moyens du bord pour se protéger les yeux et éviter de boire la tasse et de suite il se le fait voler par les premiers humains (blanc) qui passent !



Non mais de quoi je me mêle à la fin ? PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10779 Karma: 9911 Re: Des pêcheurs aident un ours avec la tête coincée dans... Re: Des pêcheurs aident un ours avec la tête coincée dans... 1 Une petite vidéo touchante, ça fait du bien aussi de temps en temps Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 597 Karma: 710 Re: Des pêcheurs aident un ours avec la tête coincée dans... Re: Des pêcheurs aident un ours avec la tête coincée dans... 0 Ting, il se fait un masque avec les moyens du bord pour se protéger les yeux et éviter de boire la tasse et de suite il se le fait voler par les premiers humains (blanc) qui passent ! Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 575 Karma: 1052 Re: Des pêcheurs aident un ours avec la tête coincée dans... Re: Des pêcheurs aident un ours avec la tête coincée dans... 0

Il y avait un gentil bidon sauvage, qui traverse tranquillement un lac, et voilà que des pêcheurs s'amusent à le faire chier, et finissent même par lui voler son joli chapeau.

Ca me dégoûte Les humains sont vraiment des crevures



Je vais enfin pouvoir aller croquer les gens sur le bord de la rive...