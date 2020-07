Vidéo : Une calopsitte imite le secouage d'un flacon Posté par Tchairo

Posée sur une épaule, une amusante calopsitte imite le secouage d'un flacon.



Vidéo (33s) : Secouage d'une calopsitte





draider123 Je m'installe Inscrit le: 18/12/2009 Envois: 253 Karma: 267 Re: Une calopsitte imite le secouage d'un flacon Re: Une calopsitte imite le secouage d'un flacon 0 Trop MIGNON le perroquet LOL Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3619 Karma: 5363 Re: Une calopsitte imite le secouage d'un flacon Re: Une calopsitte imite le secouage d'un flacon 3 Un jour il va imiter le secouage d autre chose...ca sera tout de suite moins mignon... -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3357 Karma: 1081 Re: Une calopsitte imite le secouage d'un flacon Re: Une calopsitte imite le secouage d'un flacon 0 Posée sur l'épaule de son propriétaire, Sir Issac Newton, une amusante calopsitte



(je plaisante, j'ai compris lequel des 2 s'appelle comme ça!) vendredi13-dup Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2019 Envois: 59 Karma: 127 Re: Une calopsitte imite le secouage d'un flacon Re: Une calopsitte imite le secouage d'un flacon 3



Et on évite d'en mettre partout à la fin ! Prochaine étape : Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 569 Karma: 1018 Re: Une calopsitte imite le secouage d'un flacon Re: Une calopsitte imite le secouage d'un flacon 0 Roooh ce titre quoi "secouage d'une calopsitte" AymericCaron Je viens d'arriver Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 19 Re: Une calopsitte imite le secouage d'un flacon Re: Une calopsitte imite le secouage d'un flacon 0 Très intelligent et sociable ! RIP Koreame Je suis accro Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 1806 Karma: 1779 Re: Une calopsitte imite le secouage d'un flacon Re: Une calopsitte imite le secouage d'un flacon 0



Toute ressemblance avec des calopsittes existantes ou ayant existé est purement fortuite. _Servietsky_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 2639 Karma: 3187 Re: Une calopsitte imite le secouage d'un flacon Re: Une calopsitte imite le secouage d'un flacon 0 C'est plutôt le bruit du missionnaire sur le divan