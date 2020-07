Vidéo : Le philosophe André Comte-Sponville nous parle de l'ennui Posté par vojack

Le philosophe André Comte-Sponville nous parle de l'ennui. L'ennui, ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas le malheur. L'ennui, c'est l'absence du bonheur au lieu même de sa présence attendue.



Vidéo (6mn5s) : Pas le bonheur, pas le malheur : l'ennui (André Comte-Sponville)





Vidéo : Le divertissement Pascalien (Le Coup de Phil) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Racoon Je viens d'arriver Inscrit le: 7/11/2018 Envois: 3 Re: Le philosophe André Comte-Sponville nous parle de l&a... Re: Le philosophe André Comte-Sponville nous parle de l&a... 1 Avec des profs de philo comme ça, j'aurai complètement changé de regard sur cette matière!

C'est intelligent, drôle et percutant!

C'est intelligent, drôle et percutant! Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3484 Karma: 14365 Re: Le philosophe André Comte-Sponville nous parle de l&a... Re: Le philosophe André Comte-Sponville nous parle de l&a... 2



S'il y a la conférence en entier quelque part, je veux bien le lien parce que c'est excellent Putain mais pourquoi ça coupe ? C'est quoi la théorie de Spinoza ??S'il y a la conférence en entier quelque part, je veux bien le lien parce que c'est excellent LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3118 Karma: 7711 En ligne ! Re: Le philosophe André Comte-Sponville nous parle de l&a... Re: Le philosophe André Comte-Sponville nous parle de l&a... 0 L'ennui avec ce genre de vidéos c'est que la majorité du public ne comprends pas. _hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 116 Karma: 531 Re: Le philosophe André Comte-Sponville nous parle de l&a... Re: Le philosophe André Comte-Sponville nous parle de l&a... 2

Putain mais pourquoi ça coupe ? C'est quoi la théorie de Spinoza ??



S'il y a la conférence en entier quelque part, je veux bien le lien parce que c'est excellent :D





Tu trouveras la conférence :



Je rejoins mes VDD, c'est très intéressant. Citation :Tu trouveras la conférence : ici Je rejoins mes VDD, c'est très intéressant. bobolebobo Je m'installe Inscrit le: 21/1/2013 Envois: 123 Karma: 233 Re: Le philosophe André Comte-Sponville nous parle de l&a... Re: Le philosophe André Comte-Sponville nous parle de l&a... 0

L'ennui avec ce genre de vidéos c'est que la majorité du public ne comprends pas.



Et puis t’as ceux qui veulent croire être seuls à comprendre ^^ Citation :Et puis t’as ceux qui veulent croire être seuls à comprendre ^^ Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 552 Karma: 702 Re: Le philosophe André Comte-Sponville nous parle de l&a... Re: Le philosophe André Comte-Sponville nous parle de l&a... 0

L'ennui avec ce genre de vidéos c'est que la majorité du public ne comprends pas.



Et puis t’as ceux qui veulent croire être seuls à comprendre ^^



Et ceux qui pensent avoir compris.



Moi j'ai pas compris en quoi c'est drôle.. enfin, j'ai trouvé ça un peu amusant, et intéressant. Citation :Et ceux qui pensent avoir compris.Moi j'ai pas compris en quoi c'est drôle.. enfin, j'ai trouvé ça un peu amusant, et intéressant. Philiiiiiippe Je viens d'arriver Inscrit le: 4/1/2012 Envois: 89 Karma: 425 Re: Le philosophe André Comte-Sponville nous parle de l&a... Re: Le philosophe André Comte-Sponville nous parle de l&a... 1

L'ennui avec ce genre de vidéos c'est que la majorité du public ne comprends pas.



Et puis t’as ceux qui veulent croire être seuls à comprendre ^^



Et que dire de ceux qui croivent? Citation :Et que dire de ceux qui croivent? AymericCaron Je viens d'arriver Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 20 En ligne ! Re: Le philosophe André Comte-Sponville nous parle de l&a... Re: Le philosophe André Comte-Sponville nous parle de l&a... 2 @Barbatos



Le désir est puissance (Spinoza) Resirewop Je m'installe Inscrit le: 8/10/2012 Envois: 114 Karma: 69 Re: Le philosophe André Comte-Sponville nous parle de l&a... Re: Le philosophe André Comte-Sponville nous parle de l&a... 0 ! Ça faisait longtemps . Merci Oh la vache du contenu intelligent sur Koreus! Ça faisait longtemps. Merci Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 1164 Karma: 586 Re: Le philosophe André Comte-Sponville nous parle de l&a... Re: Le philosophe André Comte-Sponville nous parle de l&a... 1 Si tu as rendez vous avec le bonheur et quil nest pas là... tu n'es pas en ennui. Tu désirais le voir au rdv. Donc tu es en manque.

Ceci dit je suis d'accord avec les autres trucs quil dit spécialement le coup du pléonasmes du mauvais livre de management