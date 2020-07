Vidéo : Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le toit de la maison Posté par Koreus

Aux Etats-Unis pendant une pool party, une femme a tenté de sauter dans la piscine depuis le toit de la maison.



Vidéo (18s) : Saut dans la piscine depuis le toit de la maison (Fail)





Sur le même sujet :

Vidéo : Faire la bombe dans une piscine gelée Vidéo : Saut dans une piscine depuis le toit d'un poolhouse (Russie) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Mister_Claymore J'aime glander ici Inscrit le: 7/4/2015 Envois: 6125 Karma: 572 Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... 0 Only in America Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 338 Karma: 509 Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... 0 @Mister_Claymore



Redneck... qsghjklm Je viens d'arriver Inscrit le: 10/7/2017 Envois: 54 Karma: 112 Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... 0 Avec la gravité je ne voyais pas comment ça pouvait marcher Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21185 Karma: 17201 Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... 0

Ya pas une pandémie en cours là-bas ? Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 3761 Karma: 2666 Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... 0 Mais elle pensait vraiment avoir les capacités pour effectuer ce saut ? Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21185 Karma: 17201 Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... 1 @Mr-poulet-du-33 Elle les a, elle a raté un appui si tu regardes bien la vidéo. Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 1166 Karma: 587 Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... 1 C'est tout de meme stupide de prendre de l'elan pour s'arreter au bord et regarder en bas. vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1105 Karma: 1075 Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... 0 Geo-graphic

et en France ?

et en France ? Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 3761 Karma: 2666 Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... 0 @Geo-graphic Ça j'ai bien vu mais dire qu'elle avait les capacités c'est vite dit, je la voyais pas sauter assez loin comme le gars à côté. Mental Je m'installe Inscrit le: 26/11/2010 Envois: 105 Karma: 350 Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... 0 Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3485 Karma: 14374 Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... 1 Je reconnais l'arrière de cette maison. Sont-ce les voisins de Walter White? delseb Je m'installe Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 427 Karma: 892 Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... 1 Le genre de "wouhou !" dans la piscine alors que tu pleures ta mère la douleur de ta jambe. Kwiskas Je m'installe Inscrit le: 17/7/2011 Envois: 229 Karma: 167 Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... 0 Moi c'est la toiture que je plains, se prendre un cachalot pareil c'est risquer de se briser les fondations.. maznarin Je viens d'arriver Inscrit le: 17/12/2014 Envois: 76 Karma: 297 Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... 0

@qsghjklm

Avec la gravité je ne voyais pas comment ça pouvait marcher



Ça aurait été bien plus compliqué sans gravité, à mon avis Citation :Ça aurait été bien plus compliqué sans gravité, à mon avis Green_Is_Dead Je m'installe Inscrit le: 7/12/2018 Envois: 323 Karma: 184 Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... 0 Le mec aussi n'est pas loin de s'exploser les jambes sur le rebord de la piscine. Et pourquoi avoir choisi la partie la moins large de celle-ci? o_O thazhok Je masterise ! Inscrit le: 14/4/2015 Envois: 3044 Karma: 2195 En ligne ! Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... 0 Cheh ! Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21185 Karma: 17201 Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... 0 @vantage93 On n'a pas le même taux de contamination par jour il me semble. Quand t'es dans la merde dans laquelle ils sont, tu prends aucun risque (et des cons il y en a partout, on n'est pas les moins débiles mais loin d'être les pires). sigzegv Je m'installe Inscrit le: 23/7/2008 Envois: 253 Karma: 391 En ligne ! Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... 1 visiblement tout le monde s'en tape qu'elle se soit mangé le toit en tentant un triple axel vrillé.. -ChapelierFou- Je suis accro Inscrit le: 2/8/2008 Envois: 1844 Karma: 431 En ligne ! Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... Re: Une femme tente de sauter dans la piscine depuis le t... 0 Green_Is_Dead

Citation : Le mec aussi n'est pas loin de s'exploser les jambes sur le rebord de la piscine



Hein ? Je le vois atterrir quasi au milieu perso.



@Geo-graphic

Citation :

@Mr-poulet-du-33 Elle les a, elle a raté un appui si tu regardes bien la vidéo.



Qu'est-ce qu'on en sait si elle les a ?:o Et raté un appui ? Je dirais juste qu'elle ne sait pas sauter ... Citation :Hein ? Je le vois atterrir quasi au milieu perso.Citation :Qu'est-ce qu'on en sait si elle les a ?:o Et raté un appui ? Je dirais juste qu'elle ne sait pas sauter ... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.