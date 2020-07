Vidéo : Les conseils de Mike Horn pour se défendre contre un ours polaire Posté par _Servietsky_

L'explorateur Mike Horn nous donne quelques conseils pour se défendre contre un ours polaire. Si jamais vous avez choisi le Groenland comme destination de vacances cet été !



Vidéo (16mn28s) : Comment se défendre contre un ours polaire (Mike Horn)





Auteur Conversation jeff2kannes Re: Les conseils de Mike Horn pour se défendre contre un ... 0 J'ai bien accroché avec Mike Horn au début mais après avoir lu quelques uns de ses bouquins je suis vite devenu gavé ...toute les 5 mn il remercie ses sponsors, c'est devenu plus le roi de la com que le roi de l'aventure. Baba-Yaga Re: Les conseils de Mike Horn pour se défendre contre un ... 0



Comment l'ours polaire te voit Jinroh Re: Les conseils de Mike Horn pour se défendre contre un ... 1 16mn28??? Par pitié que quelqu'un un me spoile!! TheLord Re: Les conseils de Mike Horn pour se défendre contre un ... 0

@Jinroh

16mn28??? Par pitié que quelqu'un un me spoile!!







Pour faire court, t'as aucune chance de tuer un ours. Guifox Re: Les conseils de Mike Horn pour se défendre contre un ... 0 @Jinroh Règle d'or pour les vidéos de Mike Horn : Vitesse x1,5 ! Adriano_ Re: Les conseils de Mike Horn pour se défendre contre un ... 3

@Jinroh

16mn28??? Par pitié que quelqu'un un me spoile!!



La version courte :





NE PANIQUEZ PAS : Comment survivre à une attaque d'ours, complètement nu Jinroh Re: Les conseils de Mike Horn pour se défendre contre un ... 0 Adriano_ je pourrais payer pour voir Mike Horn faire le bithelicpotere Baba-Yaga Re: Les conseils de Mike Horn pour se défendre contre un ... 0

@Jinroh

16mn28??? Par pitié que quelqu'un un me spoile!!

Mets une doudoune jaune, moche, et marche en diagonale en agitant les bras.

Repère aussi si c'est un ours mâle : le pipi est devant ses pâtes, ou si c'est une femme : le pipi est entre ses pâtes. ALRIK Re: Les conseils de Mike Horn pour se défendre contre un ... 0



Nouvelle méthode contre un ours ; le bidon ......



Eh Oh Mike Horn regarde un peu Koreus !!!Nouvelle méthode contre un ours ; le bidon ...... poiuytreza525 Re: Les conseils de Mike Horn pour se défendre contre un ... 0 Insupportable ce mec !