Vidéo : Un duel entre un chien et un chat sur une musique d'Ennio Morricone Posté par Koreus

Le célèbre compositeur Ennio Morricone est décédé hier à l'âge de 91 ans, l'occasion de revoir cette vidéo de 2011 dans laquelle un chien et un chat s'affrontent sur une musique du film « Le Bon, la Brute et le Truand ».



Vidéo (1mn57s) : Le Chien, le Chat et Ennio Morricone





Sur le même sujet :

Vidéo : Reprise à la guitare de la musique du film « Et pour quelques dollars de plus » Vidéo : Le Bon, la Brute, le Truand au Ukulélé Vidéo : Far Alamo Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation lechatpotte Je viens d'arriver Inscrit le: 6/5/2014 Envois: 56 Karma: 103 Re: Un duel entre un chien et un chat sur une musique d&a... Re: Un duel entre un chien et un chat sur une musique d&a... 0 RIP à lui et au chien LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3124 Karma: 7714 En ligne ! Re: Un duel entre un chien et un chat sur une musique d&a... Re: Un duel entre un chien et un chat sur une musique d&a... 0 Afficher le spoil Pauvre toutou

Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3486 Karma: 14380 Re: Un duel entre un chien et un chat sur une musique d&a... Re: Un duel entre un chien et un chat sur une musique d&a... 0 C'est ce qu'on appelle en anglais un "anticlimax" orzro Je m'installe Inscrit le: 5/7/2014 Envois: 192 Karma: 481 Re: Un duel entre un chien et un chat sur une musique d&a... Re: Un duel entre un chien et un chat sur une musique d&a... 0 Pompon, la truffe, et elle filmant. Un grand classique o: asthalis Je masterise ! Inscrit le: 18/9/2007 Envois: 2621 Karma: 429 Re: Un duel entre un chien et un chat sur une musique d&a... Re: Un duel entre un chien et un chat sur une musique d&a... 0 La chute est sympa mais le cameraman est un parkinsonnien en stade avancé... Sirmatheos Je m'installe Inscrit le: 19/11/2015 Envois: 263 Karma: 92 Re: Un duel entre un chien et un chat sur une musique d&a... Re: Un duel entre un chien et un chat sur une musique d&a... 0 Je pense que le chien voulait jouer, le chat non. Comme bien souvent la communication est difficile entre ces deux espèces jusqu'à ce qu'elles cohabitent et là tout le monde s'entend bien ... parfois. Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 213 Karma: 668 Re: Un duel entre un chien et un chat sur une musique d&a... Re: Un duel entre un chien et un chat sur une musique d&a... 1 Par contre c'est pas filmé par Sergio Leone ! Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1608 Karma: 995 En ligne ! Re: Un duel entre un chien et un chat sur une musique d&a... Re: Un duel entre un chien et un chat sur une musique d&a... 0 le chien aura appris une chose, ne jamais emmerder un chat. Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 5752 Karma: 2350 En ligne ! Re: Un duel entre un chien et un chat sur une musique d&a... Re: Un duel entre un chien et un chat sur une musique d&a... 0 Manque plus qu'un meilleur traveling est c'est l'oscar. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.