Vidéo : Un hélicoptère filme un double arc-en-ciel complet dans le ciel (Hawaï) Posté par Koreus

Un hélicoptère filme un double arc-en-ciel complet dans le ciel d’Honolulu, à Hawaï.



Vidéo (29s) : Double arc-en-ciel complet filmé d'un hélicoptère





Sur le même sujet :

Vidéo : Un arc-en-ciel circulaire depuis la Spinnaker Tower Vidéo : Double arc-en-ciel + éclair Vidéo : Baleine arc-en-ciel Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 728 Karma: 250 Re: Un hélicoptère filme un double arc-en-ciel complet da... Re: Un hélicoptère filme un double arc-en-ciel complet da... 6 Du coup on peut appeler ça un cercle en ciel.



Le nom « arc-en-ciel » venant du fait qu'on ne voit qu'un arc de cercle quand on est au niveau du sol. Le fait d'être en hauteur permet de voir le cercle complet.



Après la dénomination « arc-en-ciel » n'est pas totalement invalide. On peut considérer que c'est un arc de rayon 2π. zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 714 Karma: 2149 En ligne ! Re: Un hélicoptère filme un double arc-en-ciel complet da... Re: Un hélicoptère filme un double arc-en-ciel complet da... 2

@asm63

Du coup on peut appeler ça un cercle en ciel.



Le nom « arc-en-ciel » venant du fait qu'on ne voit qu'un arc de cercle quand on est au niveau du sol. Le fait d'être en hauteur permet de voir le cercle complet.



Après la dénomination « arc-en-ciel » n'est pas totalement invalide. On peut considérer que c'est un arc de rayon 2π.



Toi, soit tu es prof de maths, soit tu es au rattrapage du bac et tu as choisi les maths Citation :Toi, soit tu es prof de maths, soit tu es au rattrapage du bac et tu as choisi les maths MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1037 Karma: 1436 Re: Un hélicoptère filme un double arc-en-ciel complet da... Re: Un hélicoptère filme un double arc-en-ciel complet da... 1 Ah ?!?

Et on fait comment maintenant pour trouver le chaudron de pièces d'or du Leprechaun ?

C'est malin, tiens !!! Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5015 Karma: 4723 Re: Un hélicoptère filme un double arc-en-ciel complet da... Re: Un hélicoptère filme un double arc-en-ciel complet da... 0

On fait comment pour trouver le trésor maintenant ? Programaths Je suis accro Inscrit le: 7/6/2004 Envois: 506 Karma: 160 Re: Un hélicoptère filme un double arc-en-ciel complet da... Re: Un hélicoptère filme un double arc-en-ciel complet da... 1 Je vois bien un instructeur demander a un pilote de passer dans le cercle Astart1 Je viens d'arriver Inscrit le: 11/12/2019 Envois: 42 Karma: 54 Re: Un hélicoptère filme un double arc-en-ciel complet da... Re: Un hélicoptère filme un double arc-en-ciel complet da... 1 Tiens, on a une stargate à Honolulu ? Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3487 Karma: 14381 En ligne ! Re: Un hélicoptère filme un double arc-en-ciel complet da... Re: Un hélicoptère filme un double arc-en-ciel complet da... 0 Sympa d'installer la caméra sur le rotor, comme ça ça tourne aussi pour nous ! Delivrance Je m'installe Inscrit le: 2/2/2008 Envois: 124 Karma: 110 Re: Un hélicoptère filme un double arc-en-ciel complet da... Re: Un hélicoptère filme un double arc-en-ciel complet da... 0

La vidéo est déjà passée :



Yosemitebear Mountain Double Rainbow 1-8-10 Ca manque deLa vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=1110643 Yosemitebear Mountain Double Rainbow 1-8-10 Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.