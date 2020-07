Vidéo : Un bus manque de tomber d'une falaise à cause d'un oubli de frein à main (Israël)

Je suis accro Inscrit le: 12/3/2010 Envois: 557 Karma: 406

Re: Un bus manque de tomber d'une falaise à cause d&... Re: Un bus manque de tomber d'une falaise à cause d&... 0 @yayabe



bah on ne connais pas forcément !



Par contre personne ne bouge ou tente de sortir lol cela me choque .