Vidéo : Un jeune homme envoie un sexto à sa copine devant ses parents Posté par Tchairo

Un jeune homme envoie un texto coquin à sa petite amie devant ses parents.



Vidéo (11s) : Envoyer un sexto à sa copine devant ses parents





Sur le même sujet :

Vidéo : Agathe Lecaron reçoit un sexto pendant l'émission Les Maternelles Vidéo : Un ado embarrassé par ses parents dans les tribunes d'un stade Vidéo : La pire mariée au monde Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1723 Karma: 2841 Re: Un jeune homme envoie un sexto à sa copine devant ses... Re: Un jeune homme envoie un sexto à sa copine devant ses... 2



On regrettera de ne pas voir le SMS en question. On apprécie le beau geste du daron !On regrettera de ne pas voir le SMS en question. orzro Je m'installe Inscrit le: 5/7/2014 Envois: 194 Karma: 491 Re: Un jeune homme envoie un sexto à sa copine devant ses... Re: Un jeune homme envoie un sexto à sa copine devant ses... 0 Il semble lui avoir avoué qu'il la trompe avec sa mère...





... ou alors avec son père ? o: CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14186 Karma: 17287 En ligne ! Re: Un jeune homme envoie un sexto à sa copine devant ses... Re: Un jeune homme envoie un sexto à sa copine devant ses... 0

@kpouer

On apprécie le beau geste du daron !



La mère fait le même déjà avant lui ! Citation :La mère fait le même déjà avant lui ! Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3489 Karma: 14387 Re: Un jeune homme envoie un sexto à sa copine devant ses... Re: Un jeune homme envoie un sexto à sa copine devant ses... 2



Putain ce rire... Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1429 Karma: 1295 Re: Un jeune homme envoie un sexto à sa copine devant ses... Re: Un jeune homme envoie un sexto à sa copine devant ses... 0 Quelle classe... 4Liberty Je m'installe Inscrit le: 27/1/2015 Envois: 424 Karma: 107 En ligne ! Re: Un jeune homme envoie un sexto à sa copine devant ses... Re: Un jeune homme envoie un sexto à sa copine devant ses... 0 Sympa la nouvelle génération : le gars a quelques mètres parle à sa copine avec son téléphone.... lateek Je m'installe Inscrit le: 27/6/2012 Envois: 152 Karma: 364 En ligne ! Re: Un jeune homme envoie un sexto à sa copine devant ses... Re: Un jeune homme envoie un sexto à sa copine devant ses... 1

@4Liberty

Sympa la nouvelle génération: le gars a quelques mètres parle à sa copine avec son téléphone....



Sans trop vouloir m'avancer, je pense que c'est fait exprès. Je vois pas trop la blague se faire autrement. Citation :Sans trop vouloir m'avancer, je pense que c'est fait exprès. Je vois pas trop la blague se faire autrement. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.