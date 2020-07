Vidéo : Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Corona song » Posté par MoonMoon

Renaud vient de dévoiler le clip de sa nouvelle chanson « Corona song ».



Vidéo (4mn24s) : Renaud « Corona song » (Clip)





Vidéo : Je danse chez moi (120 minutes) Vidéo : Sans public Vidéo : Pejaud « Toujours bourré » (Groland) Source : Forum -gbs- Je viens d'arriver Inscrit le: 30/6/2008 Envois: 46 Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... 7 Et dire que l'Etat à filé 5 milliards à Renaud pour qu'il nous ponde ça...

19 commentaires Auteur Conversation ScreamuS Je m'installe Inscrit le: 28/5/2008 Envois: 105 Karma: 258 Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... 4 C'est une parodie ? J'ai pas compris. younkounkoun Je m'installe Inscrit le: 4/7/2009 Envois: 116 Karma: 65 Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... 0 L'a encore éclusée sa solution alcoolique lui _hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 118 Karma: 533 Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... 1 Ah mais je suis tellement fan... Kanpindon Je suis accro Inscrit le: 2/1/2017 Envois: 1201 Karma: 822 Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... 0



Mais mon préféré c'est quand même :



Citation : Moi j'men fous j'suis immunisé, j'ai des anti-corps par milliers Aïe aïe aïe... Que ce soit musicalement, le clip ou les paroles...Mais mon préféré c'est quand même :Citation : Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8362 Karma: 20664 Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... 1 Touchez pas à l'alcool les enfants !!!! -gbs- Je viens d'arriver Inscrit le: 30/6/2008 Envois: 46 Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... 7 Et dire que l'Etat à filé 5 milliards à Renaud pour qu'il nous ponde ça... orzro Je m'installe Inscrit le: 5/7/2014 Envois: 196 Karma: 511 En ligne ! Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... 0 Une idole qui décède à 30 ans c'est triste, mais n'y-a-t-il pas plus triste encore finalement ?

Je me pose la question en voyant ça... Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3644 Karma: 5430 Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... 0

Je regarde pas...j ai trop de nostalgie de mon agenda Renaud....a chaque mois y avait les paroles d une chanson... goyo_pagaille Je viens d'arriver Inscrit le: 28/4/2017 Envois: 76 Karma: 195 Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... 1 Quel-qu’en soit leurs faibles forces les vieux Vikings voulaient toujours mourir l'épée à la main et je trouve ça respectable!!! madriz Je viens d'arriver Inscrit le: 8/11/2011 Envois: 97 Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... 0 Avec les économies faites sur ce clip, il va pouvoir engager un parolier pour sa prochaine chanson . Djizeusse Je suis accro Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 580 Karma: 1003 Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... 0 il s'est mis à la picole ou quoi Renaud? Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5018 Karma: 4726 Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... 1 Pour une fois que ce n'est pas filmé verticalement, ça change. Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 1173 Karma: 589 Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... 0 franchement depuis son retour il y a quelques années, je trouve beaucoup de ses textes tres pauvres. Au point que je me suis complètement désintéressée du gars que j’appréciais il y a 35 ans.

Je n'ai pas entendu ce truc, et l'entendrai probablement un jour sur les ondes. Cependant à voir porter son foulard comme sur la petite photo de la video (avant qu elle soit lancée) sans protection sur le nez, ca donne pas envie. le titre non plus.

Je pense que renaud rejoint des gars comme marc lavoine ou polnareff, l'equipe des "ils furent bien mais..." ou je ne suis vraiment pas le public visé, ce qui ne me gene finalement pas le moins du monde. Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 416 Karma: 774 Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... 0 Quelque part les gars, on peut se réjouir que certains de nos idoles partis trop tôt soient justement partis trop tôt.. Tchairo J'aime glander ici Inscrit le: 1/2/2010 Envois: 6762 Karma: 5128 En ligne ! Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... 0



Mais les ongles longs sur les pieds ? Les ongles longs sur les doigts, bon jpeux comprendre quand tu es guitariste ...Mais les ongles longs sur les pieds ? Cephalon_Meri Je suis accro Inscrit le: 1/11/2014 Envois: 1390 Karma: 1753 Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... 0 Ah sympas le sous-entendu comme quoi ce serait pas grave si seulement les Chinois en mourraient, par ce qu'ils mangent pas les bons animaux. Surtout qu'il y a eu des cas recensés en France, qui n'étaient pas liés à la Chine, et ce dès Décembre, dont des cas (également non-liés à la Chine) suspectés en Novembre. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3492 Karma: 14402 Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... 0 Renaud... je clique même pas sur la video. Les commentaires me suffisent. Willouuu Je m'installe Inscrit le: 5/3/2007 Envois: 247 Karma: 115 Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... 0 @Cephalon_Meri La haine anti-chinois c'est autorisé c'est tout. De toute façon ils comprennent rien avec leur écriture en vermicelle. Gribouillage Je viens d'arriver Inscrit le: 15/10/2014 Envois: 38 Karma: 164 En ligne ! Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... Re: Renaud dévoile le clip de sa nouvelle chanson « Coron... 0