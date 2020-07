Vidéo : Des plongeurs entendent le son perçant d'un sonar (Bahamas) Posté par jeankikine

Vidéo perso aux Bahamas. Je plonge pas loin d'un base militaire US (2 miles) pour visiter une épave, c'est une petite base perdu dans les Bahamas où ils font des exercices... Première fois que j'entends le sonar aussi fort. C'était environ toutes les 50 secondes. On a fait une seconde plongée 1h après beaucoup plus loin et on l'a entendu se rapprocher jusqu'à être bien fort près de nous. C'est surtout le son, la vidéo en soi n'a rien d'intéressante mais je peux vous dire que le son, on le sentait dans tout le corps.



Vidéo (2mn53s) : Des plongeurs entendent un sonar





Vidéo : Harry Potter et le lave-linge mélomane Vidéo : Un cargo passe au-dessus d'un plongeur Vidéo : Le son d'une sirène de la seconde guerre mondiale Source : Forum

a067895dd Je viens d'arriver Inscrit le: 11/1/2020 Envois: 35 Re: Des plongeurs entendent le son perçant d'un sona... 0 C'est pas inaudible un sonar ? ender666 Je suis accro Inscrit le: 11/11/2015 Envois: 713 Karma: 634 En ligne ! Re: Des plongeurs entendent le son perçant d'un sona... 0 Ok. Et ? Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3494 Karma: 14408 Re: Des plongeurs entendent le son perçant d'un sona... 2 Putain, c'est pas le son le plus agréable...

Tu m'étonnes que certains mammifères marins soient désorientés ou se perdent. Avec un bruit comme ça y a de quoi devenir fou.



Claudy Je m'installe Inscrit le: 4/11/2016 Envois: 158 Karma: 179 Re: Des plongeurs entendent le son perçant d'un sona... 1 Faudrait qu'il essai de plonger sous un porte avion nucléaire américain pour voir le bruit que ça fait. ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1387 Karma: 2331 Re: Des plongeurs entendent le son perçant d'un sona... 1 -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3363 Karma: 1082 En ligne ! Re: Des plongeurs entendent le son perçant d'un sona... 0

@a067895dd

C'est pas inaudible un sonar ?

Si, si. Justement je n'entends plus rien maintenant.

Il est juste audible la 1ère fois en fait.





Citation :

@Claudy

Faudrait qu'il essai de plonger sous un porte avion nucléaire américain pour voir le bruit que ça fait.

Les autres bateaux et les autres pays sont plus silencieux?

Geraven Je suis accro Inscrit le: 10/11/2009 Envois: 897 Karma: 523 En ligne ! Re: Des plongeurs entendent le son perçant d'un sona... 0

@a067895dd

C'est pas inaudible un sonar ?

Un sonar passif oui. Un actif, non, justement...