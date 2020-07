Vidéo : Une surprenante demande en mariage près d'une cascade Posté par Skwatek

Un homme fait sa demande en mariage près d'une cascade à Ashton, dans l'Idaho.







Vidéo (1mn32s) : Demande en mariage près d'une cascade





Auteur Conversation Kenkaio Je viens d'arriver Inscrit le: 8/11/2017 Envois: 36 Karma: 257 Re: Une surprenante demande en mariage près d'une ca... Re: Une surprenante demande en mariage près d'une ca... 0 1' : Oh le con

2': La vidéo continue, c'est elle qui va tomber mtn ?

-MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3367 Karma: 1092 Re: Une surprenante demande en mariage près d'une ca... Re: Une surprenante demande en mariage près d'une ca... 0 La fille fait frissonner avec la falaise dans le dos toute le 2e partie! J'ai eu peur qu'elle fasse un pas en arrière sous le coup de l'émotion.

Mais heureusement elle est resté bien campée!

@Koreus La vidéo ne s'affiche pas là. J'ai dû la regarder dans le lien source.

Mais heureusement elle est resté bien campée!







Amiid Je viens d'arriver Inscrit le: 20/10/2008 Envois: 16 Karma: 72 Re: Une surprenante demande en mariage près d'une ca... Re: Une surprenante demande en mariage près d'une ca... 0 Elle a plus l'air intéresser par le bijou que par la demande. Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 8317 Karma: 5608 En ligne ! Re: Une surprenante demande en mariage près d'une ca... Re: Une surprenante demande en mariage près d'une ca... 0 Idem : la vidéo ne s'affiche pas. Lancée depuis la CdL

J'ai cru qu'elle allait sauter ^^



pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6249 Karma: 1642 Re: Une surprenante demande en mariage près d'une ca... Re: Une surprenante demande en mariage près d'une ca... 0 À voir sa réaction on pourrait se demander si la bague n'était pas plus importante pour elle que la demande en mariage ? julnobody Je m'installe Inscrit le: 24/5/2017 Envois: 329 Karma: 556 En ligne ! Re: Une surprenante demande en mariage près d'une ca... Re: Une surprenante demande en mariage près d'une ca... 0 @pac75 Oui après avoir commencé par se barrer vers les 27sec de la vidéo elle réalise que en fait il y aura bien plus à gagner si elle reste jusqu'au mariage que la demande en fiançailles en elle-même. C'est aussi à ce moment là si on regarde bien que ses pupilles deviennent rouges et qu'elle lui passe les menottes au poignet. aure-o Je viens d'arriver Inscrit le: 12/3/2015 Envois: 61 Karma: 418 En ligne ! Re: Une surprenante demande en mariage près d'une ca... Re: Une surprenante demande en mariage près d'une ca... 0