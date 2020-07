Vidéo : 1916, la dernière lettre du soldat français Charles Guinant à sa femme Posté par Kilroy1

La dernière lettre du soldat français Charles Guinant à sa femme pendant la Première Guerre mondiale.



Vidéo (2mn11s) : La dernière lettre du soldat français Charles Guinant





Sur le même sujet :

Vidéo : Nombre de morts par pays durant la Première Guerre mondiale Vidéo : Vidéos impressionnantes de Brest détruite en 1944 Vidéo : Un vétéran américain retrouve son amour de jeunesse en France Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires orzro Je m'installe Inscrit le: 5/7/2014 Envois: 198 Karma: 538 Re: 1916, la dernière lettre du soldat français Charles G... 5 Se lever, plein d'entrain et le coeur léger.

Aller sur Koreus où on aime tant passer un bon moment.

Retourner se coucher, une chape de plomb sur les épaules...

Monde de merde !

11 commentaires Auteur Conversation Kwiskas Je m'installe Inscrit le: 17/7/2011 Envois: 230 Karma: 168 Re: 1916, la dernière lettre du soldat français Charles G... Re: 1916, la dernière lettre du soldat français Charles G... 0 les généraux. la plaie de l'armée. Syden Je m'installe Inscrit le: 28/7/2017 Envois: 116 Karma: 143 En ligne ! Re: 1916, la dernière lettre du soldat français Charles G... Re: 1916, la dernière lettre du soldat français Charles G... 1 Intéressant. Mal lu, mais intéressant orzro Je m'installe Inscrit le: 5/7/2014 Envois: 198 Karma: 538 Re: 1916, la dernière lettre du soldat français Charles G... Re: 1916, la dernière lettre du soldat français Charles G... 5 Se lever, plein d'entrain et le coeur léger.

Aller sur Koreus où on aime tant passer un bon moment.

Retourner se coucher, une chape de plomb sur les épaules...

Monde de merde ! impcarlitos Je viens d'arriver Inscrit le: 28/6/2010 Envois: 38 Karma: 65 Re: 1916, la dernière lettre du soldat français Charles G... Re: 1916, la dernière lettre du soldat français Charles G... 1 Une attaque, 15000 morts. Tu m'étonnes que l'on soit devenu globalement pacifiste après cela, quel gâchis putain. PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10803 Karma: 9957 Re: 1916, la dernière lettre du soldat français Charles G... Re: 1916, la dernière lettre du soldat français Charles G... 0 J'attendais la chute, mais y en a pas, c'est juste poignant. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5022 Karma: 4733 Re: 1916, la dernière lettre du soldat français Charles G... Re: 1916, la dernière lettre du soldat français Charles G... 2 Quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, on recommence toujours les mêmes erreurs; à croire que le meurtre est enregistré dans le génome humain.



Chanson de craonne avec sous titres -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3374 Karma: 1088 Re: 1916, la dernière lettre du soldat français Charles G... Re: 1916, la dernière lettre du soldat français Charles G... 0

@Syden

Intéressant. Mal lu, mais intéressant



Branche ton micro, on t'écoute. Citation :Branche ton micro, on t'écoute. tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2278 Karma: 2836 Re: 1916, la dernière lettre du soldat français Charles G... Re: 1916, la dernière lettre du soldat français Charles G... 0 @-MaDJiK- je pense qu'il veut dire qu'entre les sous titres et la diction y'as des changement, ce qui est assez bizarre d'ailleurs puisque le texte de base est en Français... bobolebobo Je m'installe Inscrit le: 21/1/2013 Envois: 125 Karma: 238 Re: 1916, la dernière lettre du soldat français Charles G... Re: 1916, la dernière lettre du soldat français Charles G... 0 @Gudevski sur la violence de l’homme en général, oui tu as raison.

Par contre sur la nature des guerres que l’on mène depuis la 1ère et la 2nde guerre mondiale, tu remarqueras (en occident du moins) qu’ on ne fait plus ces grandes boucheries, et que la vie des soldats est préservée autant que possible.

Et ca dure depuis suffisamment longtemps pour que le fait soit notable et incontestable.



L’homme n’est pas parfait et ne le sera jamais, mais on peut se rejouir des progrès dont on profite de nos jours, par rapport a ce que vivaient les gens il y a tout juste un siècle. Syden Je m'installe Inscrit le: 28/7/2017 Envois: 116 Karma: 143 En ligne ! Re: 1916, la dernière lettre du soldat français Charles G... Re: 1916, la dernière lettre du soldat français Charles G... 0

@-MaDJiK-

Citation :

@Syden

Intéressant. Mal lu, mais intéressant



Branche ton micro, on t'écoute. ;-)



Si un cul-de-jatte regarde un match de foot et voit un joueur rater complètement sa passe, il n'a pas le droit de dire que c'est raté ?

C'est mal lu. Pas la bonne intonation, pas une lecture exacte. Ce n'est même pas un problème de diction. Il a mal lu.



Tu trouves que c'est bien lu, toi ? Citation :Si un cul-de-jatte regarde un match de foot et voit un joueur rater complètement sa passe, il n'a pas le droit de dire que c'est raté ?C'est mal lu. Pas la bonne intonation, pas une lecture exacte. Ce n'est même pas un problème de diction. Il a mal lu.Tu trouves que c'est bien lu, toi ? Staffie Je suis accro Inscrit le: 5/7/2017 Envois: 1010 Karma: 1137 En ligne ! Re: 1916, la dernière lettre du soldat français Charles G... Re: 1916, la dernière lettre du soldat français Charles G... 0

@Kwiskas

les généraux. la plaie de l'armée.



Sans les politiques, les généraux n'auraient pas de travail. Citation :Sans les politiques, les généraux n'auraient pas de travail. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.